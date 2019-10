Avallone visita União do Norte e conhece demandas da região

Menos de 24 horas depois do furto ocorrido em uma revendedora de veículos, a Polícia Militar (PM-MT) e a Polícia Judiciária Civil (PJC-MT) recuperaram 12 dos 16 carros. A ação criminosa ocorreu na madrugada de segunda-feira (21.10), em uma empresa localizada no bairro Construmat, em Várzea Grande, e as forças policiais já localizaram os primeiros veículos no mesmo dia.

A PM encontrou os carros nos bairros Parque Atalaia, Jardim Humaitá, Jardim União e Parque Cuiabá, em Cuiabá, e no bairro da Manga, em Várzea Grande. Os outros seis foram localizados pela PJC em Cáceres e Barra do Bugres.

Segundo o subchefe do Estado Maior da PM-MT, coronel PM Wancley Rodrigues, as informações foram compartilhadas por todo o estado, logo nas primeiras horas após o registro da ocorrência. “Difundimos entre as forças de segurança e nos empenhamos no trabalho de recuperação, o que foi crucial para conseguirmos o resultado até o momento”.

Ele frisa ainda a necessidade de os empresários e a sociedade em geral fortalecerem a segurança orgânica dos estabelecimentos comerciais e residenciais, a fim de evitar possíveis furtos, roubos e outras ações criminosas. “Além disso, providências como instalação de câmeras de segurança, alarmes e outros sensores auxiliam tanto a coibir a ação criminosa quanto a encontrar os suspeitos caso o furto se concretize”.

O titular da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cáceres, Wilson Santos, conta que os policiais receberam informações de que veículos estariam abandonados e, com apoio da divisão de roubos e furtos e demais unidades especializadas e da PM, foram até o local, no bairro Jardim Panorama. “Foi uma ação rápida e exitosa dos nossos profissionais. Quando fomos comunicados do furto já ligamos o alerta de que os carros poderiam ser trazidos para cá, por ser uma região de fronteira com a Bolívia. Agora, vamos subsidiar a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derfva) da capital nas investigações para chegar aos autores deste crime”.

As apreensões ocorreram na segunda-feira, por volta das 18h. O delegado solicitou perícia dos automóveis e também a oitiva do proprietário da casa onde os carros foram encontrados. “Sabemos que a casa é alugada e vamos ouvir o dono para colher as informações e proceder a investigação”, acrescenta.

Disque-denúncia

Os veículos recuperados foram encaminhados à delegacia especializada para as devidas providências. As diligências continuam na busca pelos suspeitos e os outros carros. A sociedade pode contribuir com as ações das forças de segurança de qualquer cidade do estado, sem precisar se identificar.

A PM possui o disque-denúncia 0800.65.3939, sem custo de ligação, que recebe informações sobre situações suspeitas ou crimes. O cidadão também pode contribuir pelo disque-denúncia da PJC. Basta ligar para o 197 ou 181.

Confira abaixo a lista dos veículos que ainda são alvos de buscas e os recuperados:

POLO PRATA- APQ-1210 – Em buscas

UNO PRETO – NUF-8178 – Em buscas

COROLA PRATA- NVV-7500 – Em buscas

CLASSIC PRATA- OAR-9679 – Em buscas

Veículos recuperados

ECOSPORT PRETA – (Localizado pela PM) / PQ Atalaia – Cuiabá

UNO PRATA – (Localizado pela PJC) / Currupira – Barra do Bugres

PALIO PRETO – (Localizado pela PM) / JD. Humaitá – Cuiabá

FOX PRATA – (Localizado pela PM) / PQ Cuiabá – Cuiabá

GOL G6 BRANCO – (Localizado pela PM) / JD. União – Cuiabá

STRADA PRATA – (Localizado pela PM) / JD. União – Cuiabá

HB20 SED – (Localizado pela PJC) / Cáceres

LOGAN BRANCO – (Localizado pela PJC) / Cáceres

SYMBOL PRATA – (Localizado pela PJC) / Cáceres

GOL G5 BRANCO – (Localizado pela PJC) / Cáceres

GOL G7 PRETO – (Localizado pela PJC) / Cáceres

UNO PRATA – (Localizado pela PM) / Manga – Várzea Grande