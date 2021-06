Avenida Antártica será parcialmente inteditada por 10 dias para obras de esgoto; Semob está atuando

O prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro foram as autoridades escolhidas para dar posse a nova integrante da Academia literária do Brasil ( ALB ) e Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil (ACILBRAS) com sede no Rio de Janeiro, Jaci Proença. Na solenidade, foram diplomados vários artistas, poetas, poetisas e aqueles ligados ao mundo da arte, com o diploma de Mérito Literário e Cultural Social pela Mundo Cultural World.

“Estamos muito lisonjeados porque o prefeito e a primeira-dama aceitaram organizar esse momento tão especial para nós da literatura. Gratidão ao prefeito que pela autoridade que lhe foi concedida por essas instituições aceitou representá-las concedendo esses honorários. O presidente da ACILBRAS pediu para escolher uma autoridade, poderia ser governador, presidente da Assembleia Legislativa, mas, fizemos a opção pelo prefeito Emanuel, por ser desta cidade, sou servidora pública e pela sensibilidade que a Prefeitura de Cuiabá tem pela arte e Cultura. A importância dessa representação nessas duas instituições é que, a partir de agora, poderemos fazer a interlocução com aqueles que atuam no mundo literário local, vamos levar toda essa produção literária para outros estados e para o mundo. Vamos facilitar a participação desses escritores, poetas e poetisas em coletâneas, obras literárias de outras instituições com esse caráter até internacional e ampliar a participação nossa em diversos concursos literários”, destacou Jacy.

A primeira-dama Márcia Pinheiro agradeceu os artistas e lembrou que a Capital sempre buscou investir no setor cultural, da arte e da poesia. “Estamos lisonjeados por sermos escolhidos para que pudéssemos dar a pose a essas pessoas de bem, que representam nossa arte nossa cultura, estamos muitos felizes por esse momento único e singular onde homenageamos essas pessoas que representam a população com a cultura e a arte , não só em Cuiabá mas no mundo a fora”, ressaltou a primeira-dama.

O prefeito Emanuel destaca que o momento é para entrar para a história de Cuiabá. “Orgulho desse momento único que o Palácio Alencastro, que vive hoje e se torna palco da história. Nesses 4 anos e 6 meses, poucas vezes tivemos momentos tão eternos e profundos que tivemos hoje aqui, de artistas, escritores, homens e mulheres que tocam nossas almas Nem mesmo a pandemia, foi capaz de calar esses artistas. A Jaci Proença, hoje é empossada na ACILBRAS e improvisamos no Alencastro uma espécie de academia Cuiabana de Letra – para receber os artistas que são imortais. Como prefeito , quero expressar um momento maravilhoso como esse, poucas vezes recebemos a alma da arte da cultura da cuiabania com a honrosa presença de todos vocês aqui”, elogiou o gestor.

Coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, a defensora pública, Rosana Leite Antunes de Barros, destacou a gestão pelas políticas públicas voltadas às mulheres, principalmente para aquelas que são vítimas da violência doméstica. “Nessa oportunidade, quero cumprimentar o prefeito e a primeira-dama e parabenizá-los, porque nesta gestão temos uma secretaria de políticas públicas para mulheres, é a primeira em Mato Grosso. E eu que acompanho a violência contra as mulheres sei da importância dela. Quero cumprimentar Emanuelzinho pela defesa das mulheres e Márcia Pinheiro. A sua luta é muito bonita e por tudo que tem feito por Cuiabá. Muito obrigada a minha amiga Jaci Proença por essa oportunidade e a todos vocês”, elogiou a defensora.

O deputado federal, Emanuel Pinheiro da Silva Primo, parabenizou a professora Jaci Proença e cita que sempre foi um apaixonado pela arte e literatura . “Muito cedo entendi que a educação pode tranformar vidas. Me alegra poder conhecer os artistas da nossa terra. Hoje vejo aqui, a história ganhando força, porque existem pessoas como a Jaci Proença, dedicada e que luta pela classe artística”, concluiu.

A solenidade de posse e diplomação ocorreu nesta terça-feira (29), no salão nobre da Prefeitura de Cuiabá.