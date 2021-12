Avenida Fernando Côrrea da Costa terá 730 luminárias de LED

“Realizamos na noite desta segunda-feira (27), mais uma entrega, um avanço na Saúde, principalmente na atenção básica. A gestão está melhorando o atendimento ao cidadão, a população SUS e aos profissionais da atenção básica. É aqui que precisamos avançar. No bairro, onde vivem as pessoas e assim estamos fazendo em todas as regiões da cidade”, declarou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ao realizar a entrega da Unidade de Saúde da Família (USF) Liberdade/Osmar Cabral.

Em seu discurso, o prefeito Emanuel Pinheiro defendeu que a reforma total da unidade, que inclusive passou a contar com climatização em todos os ambientes e duas cadeiras odontológicas, se trata de inclusão e justiça social. “Nosso compromisso é com os mais humildes, com os mais carentes. Quanto mais distante for do centro, quanto mais humilde for a comunidade, mais rápido chega a gestão para melhorar a vida das pessoas”, destacou.

O gestor aproveitou ainda para elogiar e agradecer às equipes de saúde da família que atuam no local, citando que a melhoria nas condições de trabalho na unidade e a regularização do Prêmio Saúde na forma de lei demonstram sua forma de atuar em parceria com o funcionalismo público. “Para a nossa gestão, ser popular é ser a favor do servidor público. Eu não abro mão do meu compromisso com o servidor, que é sagrado”.

Pinheiro ainda aproveitou para agradecer ao deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (o Emanuelzinho), que destinou cerca de R$ 500 mil para a obra de reforma da unidade, ao vereador Adevair Cabral, que também destinou emenda para viabilizar a instalação de duas cadeiras odontológicas e aos presidentes de bairro da região, ressaltando que obras como a que foi entregue são “fruto do trabalho e da união com o povo”.

O novo espaço conta com a substituição do telhado, piso, mobiliário, climatização, além da disponibilização do serviço de atendimento de saúde bucal (com duas cadeiras). Para Sandra Rosa de Morais, enfermeira na unidade Osmar Cabral, o investimento para garantir a excelência é uma marca da atual administração.

“Eu sou uma enfermeira e todas essas melhorias representam um grande avanço. Já passamos por inúmeras dificuldades, mas o resultado se vê. Estamos reinaugurando”, relata ao citar que são cerca de quatro mil famílias atendidas em bairros como o Osmar Cabral, Brasil 21, além dos residenciais Nico Baracat I, II e III.

“Me sinto orgulhoso, prefeito Emanuel, de mais uma vez, poder ter a digital em uma obra que vai revitalizar e garantir acesso à saúde pública dos mais humildes, que vai possibilitar melhorar a vida das pessoas, de tantos homens, mulheres, jovens e idosos que precisam do SUS. A gestão Emanuel Pinheiro tem avançado para que as unidades físicas da saúde sejam ampliadas, bem cuidadas e o servidor seja cada vez mais valorizado”, declarou o deputado federal Emanuelzinho que ainda reforçou o compromisso de defender Cuiabá. “ Essa é a minha casa. A Baixada Cuiabana é a minha casa, minha prioridade e tudo o que puder, eu farei. Contem com a minha energia e todo meu esforço”.

“A unidade foi totalmente reformada. A aplicação dos recursos se traduz na melhor oferta ao paciente SUS, no acolhimento pelos nossos profissionais. Atuamos firmemente na reestruturação, na capacitação, a formação. Temos essa obrigação por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro”, disse o secretário adjunto de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Edemir Xavier.

O presidente do bairro Osmar Cabral, Clementino Gomes, o popular ‘Gasolina’, ressaltou a responsabilidade por parte do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto por destinar à emenda que supriu a realização das obras, além de agradecer pela reforma. “Estamos entregando um PSF reformado e quero agradecer ao engenheiro que realizou essa obra, também ao secretário José Stopa. Eu sei que demorou, mas quero dizer que vai ser inaugurado com dois dentistas para atender à população”.

A solenidade contou ainda com a presença do vice-prefeito e secretário de Obras, José Roberto Stopa, do deputado estadual Valdir Barranco e dos vereadores Adevair Cabral, Cézinha Nascimento, além de lideranças comunitárias e secretários municipais.