Avenida Filinto Muller recebe obras na rede de esgoto e Semob irá controlar o trânsito

A Prefeitura de Cuiabá informa que serão executadas obras para a implantação de rede de esgoto pela empresa Águas Cuiabá a partir da próxima segunda-feira, 14, o que irá acarretar na interrupção do trânsito em pontos distintos da cidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana irá atuar no acompanamento das atividades para garantir fluidez no trânsito.

Confira abaixo a nota publicada no site da empresa e o cronograma de atividades.

Obras de implantação de redes de esgoto do Sistema Sanitário Dom Aquino serão intensificadas nesta segunda-feira (14), com a atuação de trabalhadores do saneamento nas Avenidas Filinto Muller e Dom Bosco, na tradicional região do Goiabeiras. Será necessária a interdição do trânsito, das 7h às 19h. Priorizando o conceito de obra limpa, sobretudo neste período de clima seco e de mais poeira, ao final de cada dia do calendário de obras, caminhão-pipa fará a rápida limpeza das ruas antes da liberação do trânsito.

A semana começa com a movimentação de máquinas e profissionais tanto na Avenida Filinto Muller quanto na Estevão de Mendonça (onde o trabalho se iniciou na quarta-feira, 9, e segue até a terça-feira, dia 15). No dia 18, sexta-feira, é a vez dos trabalhos começarem na Avenida Dom Bosco (confira a programação completa de datas e trechos mais abaixo). Em conjunto com a Águas Cuiabá, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Mobilidade da Capital (Semob), orientará motoristas para o melhor fluxo de veículos na região.

Para reforçar as informações sobre a presença de obras ao longo das ruas e avenidas, a concessionária dispõe dos serviços de alertas por meio do aplicativo de trânsito Waze. Os canais de atendimento da Águas Cuiabá estão à disposição da comunidade. O telefone é o 0800 646 6115 e o WhatsApp, (17) 99641 3259.

Para mais informações: acesso o site da empresa aqui.

SERVIÇO: Águas Cuiabá implanta redes de esgoto na região do Goiabeiras

Programação:

9 a 15/06 – Avenida Estevão de Mendonça

14 a 17/06 – Avenida Filinto Muller

18 a 20/06 – Avenida Dom Bosco

Horário: 7h às 19h