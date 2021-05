Avenida Paulista tem manifestação contra racismo 

Morreu na quarta-feira (12), por insuficiência cardíaca, o ex-funcionário do Palácio do Planalto José Henrique Nazareth, mais conhecido como “Very Well” (muito bem, em inglês). Com 51 anos de serviços prestados na sede do Poder Executivo federal, Very Well conviveu de perto com 13 presidentes da República e se aposentou em 2013.

Muito querido entre os jornalistas que cobriam a Presidência, Very Well passou grande parte de sua carreira como assistente no Comitê de Imprensa do Planalto e, na sua despedida, os repórteres chegaram a fazer uma confraternização. O apelido de Very Well pegou porque ele próprio gostava de apelidar os colegas com nomes em inglês.

Very Well, que tinha 86 anos, estava internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de Brasília, em decorrência de um infarto, desde o fim de semana. Ele deixa a esposa, Miriam de Faro, filhos e netos.