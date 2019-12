Avó e neto são presos por tráfico de drogas, furto e posse de arma de fogo

Assessoria/PJC-MT

Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá (DHPP) prenderam na tarde desta quinta-feira (26.12) um homem envolvido na morte do feirante Dirceu Lima Raimundo, 58 anos, ocorrida no mês de novembro, em Várzea Grande. O suspeito André Carlos Sales Machado, 22 anos, foi preso no bairro Água Vermelha em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Várzea Grande.

Em depoimento ao delegado Fausto José Freitas da Silva, que preside o inquérito da morte do feirante, o suspeito confessou o crime. O rapaz tinha relacionamento com Silvana Ferreira da Silva, que também era namorada da vítima. A mulher foi presa na semana passada, em Cuiabá.

Conforme relato, André Carlos praticou o crime com requinte de crueldade, chegando a lamber a faca suja de sangue. Depois de acertar a vítima com uma paulada, o rapaz desferiu facadas e cortou o pescoço de Dirceu Raimundo. Depois de dois dias, enterrou o corpo no quintal da casa da vítima.

André Carlos foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional masculina de Cuiabá, onde aguardará audiência de custódia da Justiça.

O crime

As investigações iniciaram no dia 11 de novembro, quando o corpo da vítima foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal da sua própria casa, no bairro Marajoara 2, em Várzea Grande. Segundo o delegado Fausto José Freitas da Silva, desde o início das investigações, Silvana era apontada como principal suspeita do crime.

De acordo com as apurações, a suspeita é usuária de drogas e mantinha um relacionamento com a vítima. Após a morte do feirante, ela foi vista na casa dele e também utilizando o veículo de Dirceu Raimundo.

Conduzida à DHPP, onde foi interrogada, a suspeita negou participação no homicídio.