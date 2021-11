Bairro Areão recebe ações de serviços urbanos coordenadas pela Limpub

Representantes do Banco do Brasil reforçaram ao prefeito em exercício José Roberto Stopa o desejo da instituição financeira de continuar desenvolvendo parcerias com a Prefeitura de Cuiabá nos próximos anos. Uma comitiva liderada pelo diretor-presidente da BB Previdência, Luiz Claudio Batista, visitou o gestor cuiabano nesta quinta-feira (19).

Na oportunidade, foram debatidas pautas como possíveis ações em conjunto que podem ajudar a melhorar o sistema previdenciário municipal, entre elas a implantação do Regime de Previdência Complementar (RPC). Também foi discutida a criação de ferramentas que podem proporcionar maior facilidade ao cidadão no momento de quitar seus tributos.

“Agradecemos muito o prefeito em exercício pela gentileza de ter aberto esse espaço para nos receber. O Banco do Brasil está à disposição da Prefeitura de Cuiabá, que pode sempre contar com a instituição para criar e fortalecer ações que beneficiem toda a população”, disse Luiz Claudio Batista.

O prefeito em exercício José Roberto Stopa destacou que, desde 2017, o vínculo entre Prefeitura de Cuiabá e Banco do Brasil vem sendo fortalecida pela gestão do Município. Nesse período, além das ações de cunho administrativo, a parceria tem resultado ainda em diversas obras por toda a cidade.

Com recursos conquistados por meio de operação de crédito formalizada com a instituição financeira, Cuiabá conseguiu nos últimos quatro anos, por exemplo, construir os viadutos Murilo Domingos e Juca do Guaraná “Pai”. Além disso, a malha viária pavimentada também foi amentada a partir da chegada dos investimentos.

“Cuiabá precisa sempre contar com a colaboração daqueles que podem nos ajudar a melhorar a cidade. O Banco do Brasil tem sido esse grande parceiro e tenho certeza que vamos continuar avançando em tratativas que geram benefícios a sociedade. A Prefeitura de Cuiabá é sempre grata por poder contar com esse apoio”, comentou Stopa.