Bairro Milton Figueiredo recebe operação de zeladoria neste sábado (23)

prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro destacou em vídeo na última quinta-feira (21), o trabalho da equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer na aprovação dos 274 projetos contemplados via Lei Federal Aldir Blanc. O gestor também destacou a parceria com o Banco do Brasil para o pagamento dos contemplados. Os quatro editais foram executados pela Pasta com o apoio do Conselho Municipal de Política Cultural de Cuiabá.

“No ano passado, um pouco antes das eleições, Cuiabá, como boa parte do país, recebeu R$ 3,9 milhões da Lei Aldir Blanc, para ser investida como fomento ao setor. Nós recebemos esse recurso e o aplicamos com zelo e responsabilidade, valorizando e respeitando várias atividades dentro do setor cultural cuiabano. Foram 274 projetos aprovados pelo setor, que foram cumpridos rigorosamente. Quero parabenizar aqui, o ex-secretário Francisco Vuolo, que foi quem me trouxe a possibilidade da chegada desse recurso, que trabalhou por ele, agradecer ao secretário-adjunto Justino Astrevo, símbolo da cultura cuiabana, agradecer a todos os servidores da Secretaria de Cultura em nome do Hermann Meira, que são dedicados e me ajudam muito em avançar na cultura cuiabana, bem como a parceria com o Banco do Brasil, muito obrigado pelo envolvimento de todos”, declarou o prefeito de Cuiabá.

Os editais têm investimento oriundo do Fundo Nacional de Cultura repassado via Secretaria Especial de Cultura – Ministério do Turismo – para o Fundo Municipal de Cultura de Cuiabá, por meio da Lei Federal 14.017/2020 – Aldir Blanc, criada para oferecer apoio financeiro aos artistas e profissionais da cultura diante da pandemia mundial da COVID-19. Em Cuiabá, o Conselho Municipal de Política Cultural é parceiro na realização do edital.

Todos os projetos já foram pagos aos 274 contemplados. Foram R$ 3,9 milhões investidos em 156 projetos do edital de Fomento, 61 artistas do edital de Aquisição de Obras para Acervo Municipal, 19 Mestres da Cultura Popular e 40 entidades beneficiados com edital de Subsídio. São mais de 300 artistas contemplados diretamente em quatro editais.

Os projetos do edital de Fomento devem ser executados até o fim do mês de abril de 2021. Também será organizada uma exposição para apresentar as obras adquiridas no edital de Acervo Municipal.

Todos os editais, documentos complementares e os resultados estão disponível no site da Prefeitura de Cuiabá, no menu da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de Política Cultural, ou clicando no banner da Lei Aldir Blanc na página principal do site.

Para informações, basta procurar a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Política Cultural pelo telefone (65) 3617-1261 ou presencialmente na sede da Secretaria de Cultura, na Rua Barão de Melgaço, 3677, Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

