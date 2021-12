Bairro Praia Grande recebe Botelho para confraternização com crianças

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Conhecer de perto um helicóptero e receber presentes de Natal. Assim foi o domingo (19) de confraternização das crianças do bairro Praia Grande, em Várzea Grande. Essa foi mais uma ação do deputado Eduardo Botelho (DEM), que tem diversas indicações de melhorias para o bairro e, agora, em parceria com o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), promoveu um dia festivo aos moradores.

O presidente do bairro Praia Grande, Cesar Pereira, destacou a importância do apoio do deputado, que tem sido um parceiro da região. Já destinou recursos para recapeamento da avenida principal do bairro, uma parte já está pronta. “No próximo ano vamos ser atendidos com a outra parte do recapeamento. Só temos que agradecer essas benfeitorias que o deputado nos traz”, disse o presidente, ao citar também outros investimentos já realizados, como a iluminação pública. “Antigamente tinha muitos acidentes e assaltos, agora melhorou bastante e a comunidade só tem a agradecer”.

“Trouxemos a parceria com o Ciopaer para mostrar às crianças como funciona e ver de perto o helicóptero, entregar presentes e levar mais alegria às comunidades. Viemos aqui para entregar os benefícios que fizemos para o bairro: a iluminação do campo de futebol, de ruas, o problema de água que está sendo resolvido, centro comunitário, reforma da escola e também trabalhamos para atender a reivindicação da ponte. Com certeza, no próximo ano teremos mais ações concretizadas”, afirmou o deputado Botelho.

PROJETOS – No sábado (18), o parlamentar também esteve com as lideranças de Várzea Grande. A convite do vereador Jero Neto, confraternizou e debateu sobre projetos necessários à cidade. Botelho anunciou a execução de um projeto para desafogar o trânsito e já está autorizado pelo governo do estado, a construção de uma avenida que interligará o Parque do Lago até a Rodovia dos Imigrantes.

“Será uma grande avenida saindo da ponte Parque do Lago até a Rodovia dos Imigrantes, numa parceria minha com o prefeito Kalil”, afirmou Botelho.

Ressaltou os investimentos que têm destinado ao município, como o convênio da ETA, onde o governo vai participar com R$ 27 milhões para ajudar a resolver o problema da falta de água. Também mais dois convênios que estão em andamento, sendo R$ 30 milhões para recuperação de asfalto e mais R$ 30 milhões para pavimentação.

“E várias emendas, como as que foram destinadas para aquisição de equipamentos para a comunidade Limpo Grande, academias ao ar livre, regularização fundiária. Além desse projeto grandioso que já está autorizado pelo governador para a nova rodovia. São ações que estamos fazendo para melhorar a nossa querida Várzea Grande”, assegurou.

Também presente no evento, o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat agradeceu o apoio de Botelho. “Foi Botelho que pediu ao governador a firmação de convênio para a construção da obra e dentro de um ano vamos inaugurar a ETA do Chapeu do Sol. É Botelho que vai trazer R$ 60 milhões para infraestrutura da cidade. Isso é muito importante. Temos que agradecer, pois Botelho nos representa e traz recursos”.