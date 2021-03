Balanço 2020 do Projeto Agro.BR em Minas Gerais

O Projeto Agro.BR, iniciativa da CNA em parceria com a Apex-Brasil, que engloba ações de internacionalização e promoção comercial de produtos agrícolas brasileiros, teve 292 novos produtores cadastrados no estado, de acordo com o balanço 2020 de Minas Gerais.



Os setores que mais tiveram adesão foram: cafeicultura, fruticultura, apicultura, lácteos, agroindústrias, piscicultura e FRESH (flores e vegetais). Muitos produtores já estão em contato com compradores de diversas nacionalidades, com boas expectativas de resultados para 2021.



Ricardo Abreu (Consultor Sênior do AGRO.BR para Minas Gerais)

“Os resultados do Agro.Br em Minas Gerais no ano de 2020 foram expressivos. Os produtores mineiros, sempre ousados e interessados no mercado internacional, estão aderindo rapidamente ao programa. Mesmo com a pandemia, foram promovidos eventos como seminários, capacitações, workshops, treinamentos e rodadas de negócios. A adaptação às atividades virtuais foi rápida e eficiente. Os primeiros resultados já começaram a aparecer, e a nos surpreender positivamente”.





Altino Rodrigues Neto (Superintendente Técnico do Sistema FAEMG)

“O grande diferencial do programa é a preparação dos produtores para exportação direta, pois eles têm que cumprir todo o protocolo para que possam participar do mercado internacional, com mais renda e melhores ganhos. É um processo bem inicial, mas da maior importância para que os produtores possam conhecer as dificuldades e tenham a oportunidade de abrir mercado, evitando, assim, intermediários”.