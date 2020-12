Balanço de atividades apresenta atuação intensa do deputado Allan Kardec

Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Professor Allan Kardec (PDT) iniciou o ano de 2020 no Poder Executivo, como secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, onde reabriu equipamentos culturais e museus fechados, revisou marcos regulatórios, propôs novas leis, desenvolveu políticas públicas para os segmentos, realizou o primeiro programa de auxílio emergencial para a Cultura durante a pandemia, planejou e regulamentou a Lei Aldir Blanc em Mato Grosso, que distribuiu 29 milhões de reais em recursos para artistas, produtores e mestres da cultura em todo o Estado, arrecadou e distribuiu alimentos durante a pandemia e implantou o Centro de Atendimento contra a Covid-19 na Arena Pantanal.

O retorno à Assembleia Legislativa de Mato Grosso se deu na segunda quinzena de julho, durante a pandemia e as discussões em torno do MT Prev. O deputado votou contra o projeto de Reforma da Previdência estadual apresentado pelo governo.

A volta às atividades parlamentares correspondeu aos anseios das categorias de apoio do deputado, servidores públicos, aposentados, pensionistas, profissionais da educação. Em setembro, o deputado votou pela aprovação do PLC/036, que derruba a cobrança do imposto previdenciário sobre os aposentados. O projeto não foi sancionado pelo governo do estado e retornou para o plenário da ALMT para última votação.

“Este foi um dos momentos mais importantes da minha vida pública, onde renovo meus compromissos com as categorias que represento em nosso mandato. A minha saída do governo e retorno para a Assembleia Legislativa para votar contra a Reforma da Previdência se deu pelo meu engajamento com as causas sociais e com o serviço público”.

Outro debate pautado pelo deputado Allan Kardec foi durante os incêndios florestais que assolaram a Amazônia e o Pantanal. “Aprovamos importantes leis, fizemos duras críticas, trabalhamos pela preservação de todos os biomas de nosso estado, tão rico em biodiversidade. Essa luta foi pelo nosso engajamento com as causas ambientais, e esse é o nosso verdadeiro papel enquanto parlamentar, defender a vida”, argumentou Kardec.

Para o meio ambiente, o deputado apresentou um Projeto de Lei que altera a Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, e defende a utilização de recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM) para ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, como aquisição de caminhões pipa, ampliação e fortalecimento das brigadas contra incêndio nos municípios.

O deputado estadual Allan Kardec finaliza o ano com a visitação de mais de 70 municípios no segundo semestre, reforçando sua atuação por todas as regiões do estado, trazendo resultados para a Assembleia Legislativa e para a sociedade, por meio de sua atuação parlamentar próximo aos municípios.

Moção de pesar – Em agosto, a pandemia do novo coronavírus vitimou um servidor do gabinete do deputado estadual Allan Kardec, que apresentou uma moção de pesar pelo falecimento de Esmeraldo Moura Ribeiro, o Esmeraldinho. Em novembro, o deputado perdeu seu pai biológico, Ugo Padilha, vereador por Santo Antônio de Leverger e candidato à reeleição, que lutou contra a Covid-19 durante o período de campanha eleitoral. Foram dramas pessoais vividos pelo deputado e que motivaram sua atuação parlamentar na proteção da sociedade contra o coronavírus.

Indicações –Foram 21 indicações apresentadas desde o retorno do deputado ao Parlamento, na segunda quinzena de julho. Entre as indicações estão a pintura e manutenção das quadras esportivas das escolas estaduais: E. E. Prof. Ulisses Cuiabano, E. E. Alcebíades Calhao, E. E. André Avelino Ribeiro, E. E. Marcelina de Campos, E. E. Juarez Rodrigues dos Anjos, E. E. Maria Ermínia Alvez, E. E. Antônio Epaminondas, E. E. Manoel Cavalcanti Proença, E. E. Filogônio Correa e E. E. Djalma Ferreira de Souza.

Além disso, no campo da infraestrutura, o deputado apresentou indicações para pavimentação asfáltica, recuperação de rodovias e construção de pontes de concreto na região de Santo Antônio de Leverger, Mimoso e Barão de Melgaço. Também solicitou a perfuração de poços artesianos e melhoria dos serviços de distribuição de Internet e Energia Elétrica na região de Taquaral, Agrovila das Palmeiras e Ribeirão da Estiva, além de articular a construção de uma ciclovia na MT-040, rodovia Agrícola Paes de Barros, entre Cuiabá e Santo Antônio de Leverger.

IHGMT – Em dezembro de 2020, o deputado foi empossado como vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. O IHGMT é a instituição mais longeva do estado de Mato Grosso, fundada em 1919 e reconhecido como de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº. 815, de 8 de outubro de 1930, a Instituição, ao longo quase dez décadas, serve de referência histórica e cultural para Mato Grosso.

Seguindo a tradição inaugurada por Lenine Póvoas, o primeiro deputado estadual a pertencer ao quadro de membros efetivos do IHGMT, o deputado Allan Kardec pretende selar o compromisso da sua vida pública com a educação, história, cultura, artes, conhecimento e a salvaguarda da memória em Mato Grosso. O último deputado estadual membro do instituto foi Sebastião Oliveira, em 1983.