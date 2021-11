BANANA/CEPEA: Procura por nanica aumenta; preços sobem

Cepea, 09/11/2021 – Com pouco mais da metade da área com trigo já colhida no Brasil, agentes consultados pelo Cepea indicam que a produção deve atingir o recorde estimado para esta safra. Apesar disso, as importações do cereal seguem firmes, o que tem aumentado a disponibilidade interna. Boa parte dos produtores tem armazenado o cereal de maior qualidade, com o objetivo de negociá-lo no início do próximo ano, na expectativa de preços maiores. Compradores, por sua vez, estão à espera de queda nos valores, baseados na colheita recorde, e os mais ativos acabam importando o produto. De acordo com pesquisadores do Cepea, mesmo com boa colheita e importações elevadas, as cotações seguem firmes no mercado interno, também sustentadas pela paridade de importação. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)