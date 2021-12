Banda de Várzea Grande conquista primeiro lugar em 08 categorias de campeonato em Santa Catarina

A banda de fanfarra da Associação Social Civil Abaiuc – ASCA, de Várzea Grande, se destacou na 4ª Copa Vanguarda Catarinense de Bandas e Fanfarras, conquistando o primeiro lugar em oito diferentes categorias. O evento ocorreu no último sábado, dia 4, no município de Barra Velha, litoral de Santa Catarina.

De acordo com a diretora Jane Márcia de Arruda Pires da “EMEB Senhora Dirce Leite de Campos”, a banda da ASCA é composta em quase sua totalidade por alunos e ex-alunos da rede municipal que, em sua grande maioria, oriundos dos projetos desenvolvidos nas escolas como o Programa Escola em Tempo Ampliado – ETA, desenvolvido atualmente em 28 escolas municipais de Várzea Grande.

Representando Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso, a Banda de Fanfarra da ASCA contou com o apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A conquista do primeiro lugar na competição foi nas categorias: Corpo Coreográfico Destaque; Corpo Coreográfico Banda de Percussão Marcial Infanto Juvenil; Corpo Coreográfico Lira 25 teclas Infanto Juvenil; Pelotão Bandeiras de Banda de Percussão Marcial Infanto Juvenil; Pelotão Bandeiras Lira 25 Teclas Infanto Juvenil; Liras 25 Teclas Infanto Juvenil; 1º Lugar de Bandeiras Destaque; Banda de Percussão Marcial Infanto Juvenil e Melhor Coreógrafo.

A Copa de Bandas e Fanfarras foi realizada pela Prefeitura de Barra Velha por meio da Fundação de Turismo Esporte e Cultura, juntamente com a Secretaria de Educação e contou com a participação de várias corporações de bandas e fanfarras representando vários estados do Brasil como Mato Grosso, Paraná e outros municípios de Santa Catarina.

As apresentações ocorreram no centro de Barra Velha na Praça Lauro Loyola, para a população do município que esteve em peso prestigiando o evento.