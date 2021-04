Banda The Xomanos mescla rasqueado com rock e blues em seu primeiro EP autoral

A banda cuiabana The Xomanos lança em de abril seu primeiro EP intitulado “Tchega Mais” nas redes sociais e plataformas de streaming. Com músicas inéditas, a banda promete invadir os fones de ouvidos com releituras de rasqueado ao estilo do rock e do blues. São cinco faixas, uma versão e quatro músicas autorais. O álbum é um dos projetos aprovados em edital da Lei Federal Aldir Blanc em Cuiabá, executado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer com o apoio do Conselho Municipal de Política Cultural de Cuiabá.

No disco, artistas regionais se encontram para mesclar o rasqueado regional com o rock da The Xomanos. Participações como do “rei do rasqueado” Roberto Lucialdo, do talentoso guitarrista/produtor Danilo Bareiro e de Silver Guy, revelação do blues do cerrado, dão o tom do álbum que reúne grandes músicos de Mato Grosso.

A faixa inicial é “Meu coração é seu até o fim”, música de Roberto Lucialdo. De acordo com a banda, Lucialdo imprime seu vocal característico na versão que mescla hardcore dos anos 2000, influenciado por CPM 22. Essa mistura de ritmos sempre foi uma característica da banda, desde o surgimento, em 2016, quando trouxe a regionalidade no próprio nome e nas releituras de “A Lua” (da versão da banda Strauss) e do lambadão “Vou dançar”, hit do grupo Estrela D’Alva, de Poconé.

Na sequência, a faixa “Tchega Mais”, que dá nome ao álbum, traz um blues com a fonética do sotaque cuiabano. Para a banda, esta é a faixa para se ouvir em casa em boa companhia, para esquecer todos os seus problemas ao som das guitarras de Danilo Bareiro.

Já o hit “Vai Cuiabá” ganha uma nova roupagem, com uma letra emocionante para torcida cantar com o Cuiabá Esporte Clube. Ainda no swing, “Te perder” traz o soul dos vocais de Silver Guy, com o brilho do autoral e o improviso calculado dos licks e duelos de guitarras.

Por fim, a balada “Às vezes”, single assobiável, com espírito de balada oitentista do hard rock romântico, como Bon Jovi, é o que a banda chama de potencial radiofônico pelo refrão chiclete e melodia marcante.

As canções foram produzidas, mixadas e masterizadas por Rodrigo Lopes (Studio Riff), contando com parceria de composição e arranjos de Danilo Bareiro. A capa do álbum foi inspirada na famosa capa dos Beatles e nos vídeos das capivaras que atravessam a faixa de pedestres, nos entornos do Parque das Águas, em Cuiabá.

Assim, cada integrante virou um animal mato-grossense. Além da capivara, que é o mascote do grupo, tem o Tuiuiú, a onça pintada e o jacaré, com a Igreja de São Benedito ao fundo, local turístico e histórico de Cuiabá/MT. Arthur Adriano assina as artes e as ilustrações do encarte.

A banda

O quarteto cuiabano THE XOMANOS é formado pelos jovens músicos: Tiago Massu (com intepretações e drives inconfundíveis no vocal), Renato Curvo (com o timbre único de guitarra e performances com atitude no palco), Welton (com energia e groove carismático no baixo) e Luiz Barrios (com ritmo pulsante e pegada forte na bateria), apaixonados pelo rock e trazem o som tatuado na veia e no coração.

A banda vai divulgar o trabalho na internet (streaming) e por “Live” de lançamento, enquanto torcem pela melhora do controle da pandemia do novocoronavírus.

Mais informações da banda no Instagram (@thexomanos), Youtube(/thexomanos) e, em abril, nos principais aplicativos de música (Spotify, Deezer).

Ficha Técnica

The Xomanos – Tchega Mais

Status: Gravado

Previsão de lançamento: Abril/2021

1. Meu coração é seu até o fim (feat. Roberto Lucialdo)

2. Tchega Mais (feat. Danilo Bareiro)

3. Vai Cuiabá

4. Caso sério (Te perder) (feat. Silverguy)

5. Às vezes Assessoria de Imprensa The Xomanos (por Elaine Sade e Tiago Massu)

Contato comercial: 9.9216-5848.

**Com informações da assessoria