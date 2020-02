Banquete na Feira leva gastronomia e arte ao Mercado do Porto

14/02/2020 3

A Secretaria de Saúde de Várzea Grande promove no próximo dia 27, a partir das 9h, no plenário da Câmara Municipal de Várzea Grande, Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão de Saúde do 3º quadrimestre de 2019. Nesse demonstrativo estarão expostos os investimentos, despesas e aplicações realizadas na Rede durante todo exercício fiscal do ano passado.

A Audiência segue os ditames legais do artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que oportuniza a prestação de contas de recursos recebidos e gerenciados pela Secretaria. O segundo quadrimestre vai apresentar as ações empreendidas entre os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro em todos os níveis de atendimento da Saúde Pública Municipal.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Diógenes Marcondes, as audiências, mais do que um rito legal, permitem que a secretaria de Saúde se aproxime e se apresente à comunidade. “Podemos mostrar nosso trabalho, explicar um pouco do funcionamento dos setores e de nossa Rede de serviços e prestar conta dos valores investidos em saúde no município”, destacou o titular da pasta. Ainda como pontuou, ficam claros todos os caminhos percorridos pelo poder público para prestar serviço de saúde à comunidade, os desafios, as oportunidades, dificuldades e especialmente, as conquistas.

Marcondes pontua ainda que o Relatório quadrimestral está aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, cujos dados foram apresentados durante reunião realizada na manhã de ontem (13). “Esse demonstrativo é uma ferramenta de acompanhamento da gestão das Pastas no Município. Um dos objetivos é ajudar no planejamento, acompanhamento e redirecionamento dos planos de trabalho das administrações municipais. O documento ainda serve para comprovar a aplicação dos recursos e sua correta destinação”.

O secretário destaca que ao longo dos últimos cinco anos a evolução na oferta, o reforço no atendimento na rede pública de saúde de Várzea Grande podem ser contabilizados e percebidos, também em números. “São investimentos contínuos em obras físicas, aquisição de equipamentos, medicamentos, materiais e em pessoal, abertura de novos serviços, que fortaleceram a Rede SUS de Várzea Grande. Tudo isso tem melhorado paulatinamente os índices que aferem a qualidade dos serviços prestados. Mesmo com tantos números que comprovam nosso compromisso com a saúde, há desafio. Esse desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre a busca da sociedade e a oferta do SUS municipal. É uma tarefa difícil, mas estamos respondendo às demandas”, frisou o secretário de Saúde, Diógenes Marcondes.

Por: Marianna Peres – Secom/VG