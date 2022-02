Barranco cobra Sinfra sobre recuperação da MT-170 entre Juína e Castanheira

Foto: PEDRO LUIS VELASCO DE BARROS

O deputado estadual Valdir Barranco (PT) apresentou uma indicação (nº 594/2022) para que a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra), sob tutela do secretário Marcelo de Oliveira e Silva, faça com urgência a recuperação asfáltica da MT-170, no trecho compreendido entre Juína (745 km de Cuiabá) e Castanheira (776 km da capital). O pedido veio após inúmeras reclamações de moradores de ambos os municípios e motoristas que trafegam pela região. O documento foi apresentado na Assembleia Legislativa (ALMT) no dia 9 de fevereiro.

Com o aumento das chuvas, crateras se formaram no trecho entre Juína e Castanheira, causando acidentes, inclusive com vítimas fatais, na região noroeste. O deputado destaca que a região é produtiva e de grande importância para a comunidade e de quem trafega pela região. “Além do cuidado com as pessoas que usam da estrada diariamente, logo precisamos que a Sinfra possa fazer o trabalho de tapa buraco com objetivo de atender a demanda da população local e de motoristas que passam por lá”, disse o parlamentar.

Barranco comunica que essa situação coloca em risco de acidentes, os usuários e com a falta de manutenção na rodovia e com isso dificulta muito também a escoação dos produtos agrícolas, tão importantes para a renda dos moradores.

“A MT está intransitável, são muitos buracos no seu trecho e que estão causando graves acidentes. E se não fazer uma operação tapa buraco imediatamente, com certeza os gastos serão bem maior, sem contar os prejuízos e outras perdas irreparáveis. Portanto esta reivindicação da MT 170, busca melhoria da locomoção, segurança e qualidade de vida”, finalizou.