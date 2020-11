Barroso pede que PF investigue ataque hacker ao sistema do TSE

Na maioria das capitais brasileiras, as eleições para o cargo de prefeito ainda não foram decididas. Das capitais dos 26 estados (no Distrito Federal não há eleições municipais), 18 ainda precisam decidir entre os candidatos que foram para o segundo turno e uma, Macapá, teve o pleito adiado em razão do apagão elétrico no estado. As outras sete capitais já tiveram os prefeitos eleitos no primeiro turno.

Da Agência Senado – Nas cidades cuja disputa foi para o segundo turno, a nova votação está marcada para o dia 29 de novembro. A propaganda em rádio e televisão, que foi interrompida antes do primeiro turno, será retomada no dia 20 e encerrada no dia 27 de novembro.

Em Macapá, a votação foi adiada por causa da falta de energia que atingiu o Amapá. O primeiro turno nessa cidade está marcado para o dia 13 de dezembro; o segundo turno, se necessário, será realizado no dia 27 de dezembro. Mas há candidatos à prefeitura de Macapá que tentam antecipar essas datas para 29 de novembro (primeiro turno) e 13 de dezembro (segundo turno).

O adiamento na capital do Amapá é o segundo dessa cidade em 2020, já que as eleições em todos os estados já haviam sido adiadas. As datas previstas inicialmente eram os dias 4 de outubro para o primeiro turno e 25 de outubro para o segundo turno. O motivo do adiamento, que foi aprovado pelo Congresso em julho, foi a pandemia de covid-19.

Sete capitais estaduais já elegeram seus prefeitos: Belo Horizonte

(MG) Alexandre Kalil (PSD) — reeleito Campo Grande

(MS) Marquinhos Trad (PSD) Curitiba

(PR) Rafael Greca (DEM) — reeleito Florianópolis

(SC) Gean Loureiro (DEM) — reeleito Natal

(RN) Álvaro Dias (PSDB) — reeleito Palmas

(TO) Cinthia Ribeiro (PSDB) Salvador

(BA) Bruno Reis (DEM) Fonte: TSE

Regras

O segundo turno das eleições ocorre para os cargos do Executivo quando nenhum candidato conquista mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Além disso, de acordo com a legislação, o segundo turno só pode ser realizado nas cidades com mais de 200 mil eleitores.

Das capitais, apenas Palmas (TO) não tem o número mínimo de eleitores para a realização de segundo turno. As outras seis capitais que definiram o resultado das eleições para prefeito no primeiro turno são: Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Natal e Salvador.

Além de Macapá (onde ainda não houve eleição) e das 18 capitais onde haverá segundo turno, outras 39 cidades do país também terão segundo turno.

Medidas

Também em razão da pandemia, outras mudanças foram feitas em 2020. O horário de votação foi ampliado para que os eleitores possam votar entre 7h e 17h. O período entre 7h e 10h é preferencial para pessoas com mais de 60 anos, idade em que há maior risco de complicações com a covid-19.

Além disso, o eleitor deve usar máscara e, se possível, levar a própria caneta para diminuir o risco de contaminação ao assinar o caderno de votação. É preciso manter a distância entre as pessoas na fila e limpar as mãos com álcool (antes e depois de votar). Também se recomenda evitar levar pessoas que não precisam estar nos locais de votação.

No dia da eleição, é preciso levar um documento oficial com foto — que pode ser, por exemplo, a carteira de identidade, o passaporte ou a carteira nacional de habilitação. Não é necessário levar título de eleitor, mas o documento pode ajudar, já que contém informações sobre a zona e a seção eleitoral. Se preferir, o eleitor pode baixar o aplicativo e-título pelo celular e mostrar a respectiva tela ao mesário.

Capitais estaduais que terão segundo turno: Cidade Candidatos no 2º turno (e a porcentagem de votos válidos que obtiveram no 1º turno) Aracaju

(SE) Edvaldo (PDT): 45,57%

Delegada Danielle (Cidadania): 21,31% Belém

(PA) Edmilson Rodrigues (PSOL): 34,22%

Delegado Federal Eguchi (Patriota): 23,06% Boa Vista

(RR) Arthur Henrique (MDB): 49,64%

Ottaci Nascimento (Solidariedade): 10,59% Cuiabá

(MT) Abílio (Podemos): 33,72%

Emanuel Pinheiro (MDB): 30,64% Fortaleza

(CE) José Sarto (PDT): 35,72%

Capitão Wagner (Pros): 33,31% Goiânia

(GO) Maguito Vilela (MDB): 36,02%

Vanderlan Cardoso (PSD): 24,67% João Pessoa

(PB) Cícero Lucena (PP): 20,72%

Nilvan Ferreira (MDB): 16,61% Maceió

(AL) Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB): 28,87%

João Henrique Holanda Caldas (PSB): 28,56% Manaus

(AM) Amazonino Mendes (Podemos): 23,91%

David Almeida (Avante): 22,36% Porto Alegre

(RS) Sebastião Melo (MDB): 31,01%

Manuela D’Ávila (PCdoB): 29% Porto Velho

(RO) Hildon Chaves (PSDB), atual prefeito: 34,01%

Cristiane Lopes (PP): 14,32% Recife

(PE) João Campos (PSB): 29,17%

Marília Arraes (PT): 27,95% Rio Branco

(AC) Tião Bocalon (PP): 49,58%

Socorro Neri (P SB), atual prefeita: 22,68% Rio de Janeiro

(RJ) Eduardo Paes (DEM): 37,01%

Marcelo Crivella (Republicanos), atual prefeito: 21,90% São Luís

(MA) Eduardo Braide (Podemos): 37,81%

Duarte Júnior (Republicanos): 22,15% São Paulo

(SP) Bruno Covas (PSDB), atual prefeito: 32,86%

Guilherme Boulos (PSOL): 20,24% Teresina

(PI) Dr. Pessoa (MDB): 34,53%

Kleber Montezuma (PSDB): 26,70% Vitória

(ES) Delegado Pazolini (Republicanos): 30,95%

João Coser (PT): 21,82%

Fonte: Agência Senado