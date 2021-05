Batalhão Ambiental descobre garimpo ilegal, apreende maquinário e aplica multa de R$ 2,5 milhões

“O Governo Mauro Mendes está realizando um sonho e a região do Araguaia deixa de ser o vale dos esquecidos”. A declaração é do prefeito da cidade Alto Araguaia, Gustavo Melo, que esteve presente para acompanhar a comitiva da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) na implosão da Serra da Arnica para continuidade das obras de pavimentação na MT-100.

“A retomada das obras na MT-100, que leva pavimentação da cidade de Alto Araguaia até Barra do Garças, mostra o compromisso de Governo de Mato Grosso com toda a Região de Araguaia. Isso significa progresso e desenvolvimento, além de melhorias na logística, pois toda nossa produção que gira em torno de 4 milhões de toneladas de grãos ao ano, poderá ser escoada, e vai baratear o frete beneficiado as cadeias. Agradeço ao governador Mauro Mendes, ao secretário Marcelo Padeiro e todos da equipe por estar realizando este sonho”, declarou o prefeito de Alto Araguaia.

Atualmente, a rodovia MT-100 recebe investimento R$55,6 milhões para pavimentação dos 49,3 quilômetros, interligando os municípios de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho, na Região do Araguaia, muito utilizada para o escoamento de parte da produção agrícola.

De acordo com as explicações do secretário adjunto de Obras Rodoviárias da Sinfra, Nilton de Brito, os trabalhos que vem sendo realizados na MT-100 estão “com pouco mais de 30% prontas, o andamento está excelente, é uma das melhores obras que eu estou vendo no Estado”. O gestor da pasta destacou ainda que mesmo diante das complexidades do trabalho, “eu garanto que este trecho, um dos mais problemáticos, vai ser concretizado neste ano”.

O prefeito de Araguainha, Francisco Gonçalves Naves (Chiquinho), destacou que os investimentos na MT-100 já estão transformando a cidade e atraindo empresários que acreditam no potencial da região.

“Eu não tenho dúvidas do nosso crescimento, pois este grande investimento do Governo de Mato Grosso na nossa região, vai proporcionar a geração de emprego. Com essa pavimentação, os empresários que acreditam no grande potencial desta terra já estão começando a plantar soja, terão maior facilidade para escoar sua produção, além de gerar emprego e renda para quem vive aqui. Quero apenas gradecer ao nosso governador Mauro Mendes e toda sua equipe”, disse o prefeito.

Segundo o prefeito de Barra Garça, Adilson Gonçalves Macedo, que também esteve presente na detonação da Serra da Arnica, declarou que o Governo de Mato Grosso investe em infraestrutura, atendendo uma das principais necessidades de quem vive no Araguaia.

“O governador Mauro Mendes está investido em infraestrutura para melhorar a qualidade das rodovias, era isso que nós precisávamos na Região do Vale do Araguaia, essa recuperação e asfaltamento completo da MT-100. Isso trás benefícios, pois vai integrar todos os municípios do Araguaia. Eu estou no Vale do Araguaia há 23 anos, essa demanda de recuperação e pavimentação da MT-100 já existia, mas que agora sai do papel e vira realidade. Todos estão de parabéns por este trabalho”, explicou o prefeito de Barra Garça.

A MT-100 é considerada uma rodovia estruturante na região do Araguaia, pois interliga os municípios do Vale do Araguaia ao Sul de Mato Grosso, muito utilizada para o escoamento de parte da produção agrícola.