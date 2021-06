Batalhão Ambiental resgata jacaré, iguana e capivara em Cuiabá e Santo Antônio do Leverger

Equipes do Batalhão de Proteção Ambiental foram acionadas nesta quarta-feira (09.06) para fazer o resgate de três animais silvestres em Cuiabá e Santo Antônio.

Na capital, foram duas ocorrências. A primeira, uma capivara estava dentro de uma residência, no bairro CPA II. A moradora disse que chegou a sua casa e encontrou o animal. Imediatamente procurou a PM. A capivara foi encaminhada ao Batalhão da unidade por estar com ferimentos pelo corpo.

No bairro Coophamil, uma senhora contou aos policiais ter encontrado a iguana em seu quintal. Ele foi solto em seu habitat natural, conforme o termo de resgate.

Em Santo Antônio do Leverger, um motorista percebeu um jacaré debaixo do seu veículo. Temendo ser atacado e preservar o animal, ficou dentro do carro, pedindo ajuda de pessoas que passavam pelo local. Os militares chegaram logo em seguida realizando a contenção do animal e sua reintrodução no habitat natural.

As equipe das unidades da 1ª Companhia/Baixada Cuiabana realizaram ainda patrulhamento terrestre nas regiões do Engordador, Carrapicho, Nossa Senhora do Livramento, Porto cercado e Transpantaneira. Seguiram ainda pela MT -060, Porto de Fora, Rio Mutum e Santo Antônio MT-040.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 08000.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.