Batalhão de Trânsito notifica 181 motoristas durante Festival de Inverno

Policiais militares do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) abordaram 554 veículos e notificaram 181 motoristas, durante os três dias de Festival de Inverno, realizado no final de semana (30.08 a 01.09), em Chapada dos Guimarães (a 67 km de Cuiabá).

Os militares atuaram em pontos fixos e móveis em locais estratégicos, como na rotatória de Manso, Portão do Inferno e na entrada da cidade, além da barreira tradicional na MT-251.

Durante a operação, foram realizados 151 testes de alcoolemia. Os policiais recolheram 34 documentos veiculares e sete habilitações, além de recuperar um veículo, que tinha sido roubado, e conduzir duas pessoas para a delegacia.

Em uma das ocorrências, um homem, identificado pelas iniciais D.S.S., 27, foi preso por receptação. Ele foi abordado no bloqueio ao dirigir um Fiat Strada branco, com uma motocicleta Honda Tornado, sem placa, laranja, no compartimento de carga.

Ao consultar a documentação da motocicleta, os policiais flagraram contradições nas informações. A numeração do documento apontava ser uma moto Honda Tornado vermelha, além disso, o número do chassis estava apagado com tinta, porém, os militares conseguiram identificar se tratar de um veículo com denúncia de roubo.

Questionado, D. disse que o veículo seria usado para praticar trilha por seu irmão. Ele foi encaminhado à delegacia.

Uma única ocorrência de acidente foi registrada. Um capotamento, no KM 45, em que a equipe do BPMTran fez o isolamento da área e o controle na rodovia. O motorista foi encaminhado para o hospital em Chapada.

Apesar do incidente, o comandante do BPMTran, tenente-coronel Esnaldo de Souza Moreira, fez questão de destacar que durante blitz da Operação Lei Seca, no sábado (31.08), não houve registro de infração por direção sob efeito de álcool.

“Estamos percebendo aos poucos uma mudança no comportamento dos motoristas para que evitem dirigir alcoolizados, escolhendo o motorista da rodada, que não consumiu bebidas alcoólicas, ou que pernoitem na cidade, no caso do Festival de Inverno”, disse.