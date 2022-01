Batalhão do Corpo de Bombeiros de Várzea Grande recebe caminhão auto tanque nesta sexta-feira (14)

O Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Várzea Grande recebe, nesta sexta-feira (14.01), um caminhão modelo Auto Tanque. A solenidade será realizada às 14h, na sede do Batalhão do Bombeiros de Várzea Grande, localizada no bairro Água Limpa.

O caminhão de Várzea Grande faz parte de uma frota de outras 11 viaturas e mais cinco unidades de resgate, que foram adquiridas pelo Governo de Mato Grosso, por meio do Programa Mais MT, no valor de R$ 10 milhões. As viaturas vão reforçar o trabalho das unidades do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) no interior do Estado no combate aos incêndios urbanos e rurais.

Além de Várzea Grande, também recebem caminhões as unidades operacionais da corporação nos municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Cáceres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Alta Floresta, Tangará da Serra, Confresa e Barra do Garças. O Núcleo Bombeiro Militar de Campo Novo do Parecis receberá um caminhão auto bomba tanque.

“Nós estamos concentrando essas distribuições nas maiores unidades do Corpo de Bombeiros Militar, que geralmente são as regionais que têm por função coordenar os serviços operacionais dentro de um perímetro geográfico do Estado. Além disso, também serão realizados alguns remanejamentos de outras viaturas para unidades de municípios menores, com a finalidade de fortalecer as ações de combate aos incêndios em todos os 25 municípios em que temos a presença efetiva do Corpo de Bombeiros”, explica o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alessandro Borges.

Os caminhões são veículos zero quilômetro, com recurso tecnológico de combate aos incêndios, e bomba que permite o rápido enchimento do tanque, com capacidade para armazenar e transportar 10 mil litros d’água. Outro importante recurso é o canhão para o lançamento d´água diretamente nas chamas mais distantes.