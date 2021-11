Batalhões da PM iniciam campanhas de arrecadação para o Natal

Com o objetivo de arrecadar brinquedos e alimentos não perecíveis, na noite do último sábado (13.11), o 4º Batalhão de Polícia Militar iniciou a campanha “Natal Feliz 4º Bravo”, em evento que foi realizado no Várzea Grande Shopping e contou com a participação do Corpo Musical da PM. Já no 22º Batalhão, no município de Peixoto de Azevedo, a operação do 15º Comando Regional começou na última sexta-feira (12.11).

O evento de lançamento da campanha, em Várzea Grande, contou com um show especial do Corpo Musical da Polícia Militar na Praça de Alimentação do Shopping. O objetivo da ação é distribuir roupas, calçados, acessórios, brinquedos e alimentos não perecíveis para as comunidades carentes do município, conforme destacou o tenente coronel, Jean Araújo de Lima, comandante do Batalhão.

“É uma honra poder contribuir com a sociedade através dessas arrecadações. A campanha diz respeito a compartilhar esperança com quem precisa, então convidamos todos os munícipes para participarem conosco desta ação”, destacou o comandante. “As doações podem ser feitas através do 4ª BPM, na Av. Senador Fillinto Muller, no bairro Centro Norte, ou no próprio Várzea Grande Shopping, localizado na Av. Presidente Artur Bernardes”, completou.

No 22º Batalhão foi lançada a “Operação Natal Feliz”, que irá distribuir donativos à população local em vulnerabilidade, através do 15º CR. As doações podem ser feitas até o dia 18 de dezembro (em qualquer unidade da PM) e serão entregues entre os dias 20 e 24 de dezembro, explicou o tenente-coronel, James Jácio Ferreira, comandante do batalhão.

“O objetivo é poder proporcionar às famílias e, principalmente às crianças carentes, um final de ano com mais amor e carinho. Sendo assim, o apoio e a participação da população são fundamentais para o sucesso da operação. A solidariedade e a consciência social são essenciais neste momento de celebração”.

Serviço

Doações através dos batalhões

– 4º Batalhão de Polícia Militar

Av. Filinto Muller, nº 538, Centro Norte

Várzea Grande-MT

(65) 3901-8295

– 15º Comando Regional

Rua: Mauro Quirino, nº 39, Centro Novo

Peixoto de Azevedo-MT

(66) 3575-1164/1494

– 22º Batalhão de Polícia Militar

Rua: Ministro Cézar Cals, nº 180, Centro

Peixoto de Azevedo-MT

(66) 3575-1164/1190