BATATA/CEPEA: Com problemas de qualidade, preço recua nos atacados de SP e de MG

Cepea, 28/9/2021 – À medida que a colheita de trigo avança – sobretudo no Paraná – e a disponibilidade do cereal aumenta, a liquidez se aquece no mercado interno. Nas próximas semanas, as atividades devem ser iniciadas também no Rio Grande do Sul, o que pode reforçar o ritmo de negócios envolvendo o produto. Segundo colaboradores do Cepea, no geral, muitos agentes de moinhos e de indústrias de ração costumam intensificar as aquisições nestes períodos de colheita, na tentativa de realizar negócios envolvendo maiores volumes a preços mais competitivos. E, de fato, os preços do cereal estão enfraquecidos. No entanto, apesar das recentes desvalorizações, os atuais patamares estão expressivamente acima (em termos nominais) dos registrados no mesmo período de 2020 em todos os estados acompanhados pelo Cepea. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)