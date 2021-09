Beco do Candeeiro e Misc movimentaram Centro Histórico de Cuiabá nesta sexta-feira

A quinta edição da Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário, Capela de São Benedito, com o tema Salve as águas e salvem vidas axé, acontecerá no próximo dia 2 de outubro com uma programação que começará às 5 horas com café da manhã, seguido de cortejo, finalizando com um almoço. Em razão das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, o ritual que é realizado tradicionalmente no mês de junho, não aconteceu no ano passado. Este ano, as nações de matrizes africanas se preparam para realizar o evento e mais uma vez, contam com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Na noite desta sexta-feira (3), no Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC), a organização do evento reuniu os participantes para mais um ensaio. A presidente da Comissão da Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário e Capela de São Benedito 5ª Edição, Lindsey Catarina de Sá contou que os ensaios do coral e da bateria estão ocorrendo no Misc sempre às quartas e sextas-feiras. Ela falou sobre a programação do evento, que reúne atividades de resgate das manifestações culturais e religiosas dos povos de matrizes africanas e o significado do ritual. “O ritual da lavagem das escadarias tem uma mística. Estamos lavando tudo de ruim para que venham as coisas boas. As religiosidades de matriz africana pregam a harmonia, a prosperidade e a união”, contou ela.

Antigamente os negros não podiam entrar na igreja do Rosário, que foi construída por escravos no século XVIII. Para vivenciarem a sua religiosidade e devoção ao santo negro, os escravos construíram a capela de São Benedito. “Eles lavavam as escadarias para que seu senhorio pudesse entrar na igreja. Então, fazemos essa festividade onde podemos viver a nossa religiosidade, podemos usar o nosso branco, nossos colares e tocar os nossos tambores, dançar e fazer nossos movimentos culturais. O ritual tenta resgatar isso, e fazer com que as pessoas possam reconhecer valorizar e respeitar suas manifestações culturais e religiosas”, disse Lindsey Catarina.

O secretário adjunto de Cultura, Justino Astrevo acompanhou os ensaios e falou sobre o movimento que marca a religiosidade e a cultura cuiabanas. “A lavagem das escadarias é a síntese da religiosidade e da cultura da nossa população. As religiões de matrizes africanas ocupam um espaço muito importante na nossa história, congregando os movimentos negros e outras celebrações de conquistas importantes. Nesse sentido, a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro apoia essas manifestações com programações importantes no Beco do Candeeiro, e também aqui no Misc, com o objetivo de fomentar as movimentações culturais do Centro Histórico de Cuiabá”, destacou Justino Astrevo.

Até outubro, quando acontecerá a lavagem, estão programados outros ensaios.

Feira e música

Também nesta sexta-feira, o Beco do Candeeiro recebeu a programação do Pra Frente Cuiabá, da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Com feira e apresentação cultural do projeto “Arte no Beco”, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com Oliveira Filho e Banda tocando samba e música popular brasileira.

Na feira livre com variedade de produtos que vão desde frutas, legumes e verduras frescas de produtores da agricultura familiar da capital, além da gastronomia cuiabana e artesanato.