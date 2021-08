Beco do Candeeiro ganha novo aroma e sabor com feira gastronômica e de frutas, verduras e legumes

Frutas, verduras, legumes, comidas típicas cuiabanas, apresentação musical e performance circense. Na noite da última quinta-feira (12) e sexta-feira (13), o Beco do Candeeiro recebeu a programação do Pra Frente Cuiabá, programa da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e do projeto Arte no Beco, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. O evento teve entrada franca e seguiu todas as medidas de biossegurança.

O Beco do Candeeiro foi restaurado e entregue pelo prefeito Emanuel Pinheiro para a população no dia 14 de maio. Desde então, a programação de atividades na rua também chamada de 27 de dezembro vem sendo construída coem parceria entre as Secretarias da administração municipal, encabeçada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

“É importantíssimo esse retorno do Beco, com uma ação tão importante da gestão Emanuel Pinheiro que é o Pra Frente Cuiabá com a agricultura familiar e nós precisamos desse apoio, dessa parceria, para trazer a força e a resiliência do cuiabano em vencer de volta, mostrar nossa cultura e fazer o povo mais feliz”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

Barracas de legumes, frutas, verduras e comidas típicas preenchiam o espaço das praças Alberto Novis e Senhor dos Passos. Leide Laura, de 38 anos estava empolgada com a participação no evento. Feirante há 18 anos, ela começou fazendo uma diária como ajudante de uma das barracas no Mercado do Porto e pegou gosto pelo trabalho. Com ajuda do ex-patrão e da coordenadora do Mercado, Rosilma, hoje ela tem sua própria barraca, seus fornecedores e é uma dentre tantos profissionais que fomentam a cadeia produtiva da agricultura familiar em Cuiabá.

“Meus produtos vem de fornecedores de São Paulo e dos produtores rurais de Cuiabá. O que eu mais gosto no meu trabalho é lidar com o público. As amizades que a gente faz, com os clientes. Às vezes a gente chega desanimado e um cliente levanta a nossa autoestima, elogia o serviço, a banca. Com a pandemia as vendas caíram e ficou difícil, porque eu vivo de feira, então um evento como este é muito importante para nós que estamos retomando as atividades”, disse Leide Laura.

No local também se encontravam bolos, tortas e roscas, todos feitos por Dona Antônia das Dores, 56 anos. Ela aceita encomendas pelo número (65) 99278-3123. Também estavam disponíveis no local, peças artesanais, como brincos, colares e anéis feitos por Cleonice Monzilar.

“Uma grande alegria voltar ao Beco, um lugar que sempre esteve entre as preocupações da gestão Emanuel Pinheiro quanto ao resgate de sua história. Essa obra foi uma prioridade da Secretaria de Cultura em um período difícil de pandemia, mas transformamos em realidade e faltava o toque final que com muita habilidade foi dado pela Carlina, que com toda a equipe concluiu a obra e continuou empenhada em ter essa estrutura viva como está agora, principalmente de um espaço que estava marginalizado. Estou muito feliz de ver e participar deste momento”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

Toda a programação no Beco do Candeeiro é realizada com entrada franca e limitada a 70 pessoas, respeitando as medidas de biossegurança em decorrência da pandemia da COVID-19, como distanciamento mínimo de 1,5 metros, uso obrigatório de máscara, medição de temperatura e disponibilização de álcool 70%.