Beco do Candeeiro terá orquestra ‘Ouro Cuiabá’ com a participação do mestre Joãozinho do Cavaco

O projeto ‘Arte no Beco’ será realizado nesta sexta-feira (15) e terá a apresentação da orquestra ‘Ouro Cuiabá’. A ação contará com a participação do mestre Joãozinho do Cavaco e corpo musical e ainda com a presença da cantora Ju Baiana e Quinteto Ouro. As atividades são realizadas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e a entrada é franca, respeitando as medidas de biossegurança para evitar a disseminação da Covid-19.

“Será um evento de orquestra jovem do gênero popular brasileiro. O corpo musical possui 40 integrantes e é a primeira apresentação no Beco. Após essa apresentação, teremos outros músicos da noite cuiabana tocando as melhores canções, tanto de músicas regionais como as eruditas. O objetivo do projeto é mostrar para a população a nossa cultura, o rasqueado cantado de outras formas” comentou Joãozinho do Cavaco.

A Prefeitura tem uma programação fixa de atividades no Beco do Candeeiro e também deixando espaço para inovações toda semana. “É um local que agora faz parte da cultura cuiabana, e nos eventos do Beco, queremos incentivar a população a participar mais e conhecer ainda mais a nossa cultura. temos muitas coisas a ser exploradas e aqui no Beco teremos a oportunidade de mostrarmos para quem vem de fora e para a nossa gente, o que temos de bonito, charmoso e encantador. O prefeito Emanuel Pinheiro, deu uma missão, que é levar cultura para todos, principalmente para aqueles que moram distante da região central, com eventos gratuitos e com segurança”, concluiu a secretária de Cultura, Carlina Jacob.