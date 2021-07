Bem Que Se Quis: Corais do TCE e ALMT lançam novo clipe musical; confira

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou regulares as contas prestadas em tomada de contas ordinária realizada para verificar possíveis danos ao erário do município de Curvelândia, em razão da não comprovação de prestação de serviços advindos de contrato para realização de consultoria e assessoria de controle interno.

O processo, sob relatoria do auditor substituto de conselheiro em substituição Luiz Henrique Lima, foi apreciado durante a sessão ordinária remota da última quinta-feira (1°) e teve como objeto de análise o contrato firmado entre a gestão e a empresa Líder Assessoria e Consultoria Empresarial.

Ao analisarem a defesa apresentada pelos responsáveis, os auditores do Tribunal consideraram suas alegações e os documentos apresentados suficientes para descaracterizar o apontamento sugerido referente à ausência de prestação de contas dos serviços, o que teria gerado possível dano aos cofres públicos.

Diante disso, seguindo o parecer do Ministério Público de Contas (MPC), Luiz Henrique Lima votou por julgar regulares as contas prestadas em razão do cumprimento das obrigações pactuadas no contrato 33 de 2015, com recomendações. (Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento)

Na mesma sessão, o Pleno votou pela conversão em processo de levantamento da tomada de contas ordinária instaurada em cumprimento à determinação feitas durante o julgamento das contas anuais de governo do município de Torixoréu, referentes ao exercício de 2017, que receberam parecer prévio contrário à aprovação.

Ao relatar o processo, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, sustentou já ter emitido juízo de valor sobre a globalidade das contas, tendo em vista que a finalidade é apurar a situação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da prefeitura para o fim específico de auxiliar o Legislativo Municipal.

“Valido a apuração realizada com emissão de recomendações, além do encaminhamento à Câmara Municipal para tomar ciência e adotar medidas que entender cabíveis”, concluiu, acompanhando parcialmente o parecer ministerial. (Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento)

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui