Biblioteca Estevão de Mendonça promove Pit Stop Literário para celebrar o Abril do Livro

Neste mês se comemora algumas datas especiais para o universo literário por isso é chamado de Abril do Livro. Além de celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil no próximo domingo (18.04), o mês marca a comemoração do Dia Internacional do Livro Infantojuvenil (02.04), Dia Nacional da Biblioteca (09.04) e o Dia Mundial do Livro (23.04).

E para comemorar o Abril do Livro, a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça (BPEEM) realiza o Pit Stop Literário com a distribuição gratuita de livros. A ação ocorre na quinta-feira (15.04), das 9h às 12h, na avenida Getúlio Vargas e na rua 13 de junho, no centro de Cuiabá, nas proximidades da Biblioteca, que é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

O Pit Stop Literário conta com a parceria de livrarias e editoras locais que doaram mil obras de vários gêneros literários. Os livros não foram incorporados ao acervo da Biblioteca Estadual e serão entregues devidamente higienizados e com informativo sobre prevenção à Covid-19.

“A ideia é estimular a prática de leitura em casa durante o período de restrições sociais devido à pandemia. Vamos celebrar este mês tão importante para a literatura relembrando e incentivando o livro como uma ótima companhia”, explica Waldineia Almeida, coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e uma das articuladoras da ação.

Idealizada ainda pelas servidoras da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, Helena Maria da Costa e Elienes Moreira, a iniciativa será efetivada com o apoio de servidores, estagiários e voluntários, que farão a entrega dos livros aos veículos que passarem pela localidade durante a atividade.

A ação segue todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde do estado de Mato Grosso, bem como as regras de higienização e tratamento dos livros preconizadas pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP).

De acordo com coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, os demais municípios mato-grossenses foram convidados a realizar ações para comemorar o Abril do Livro. Dentre os municípios que aderiram à homenagem, estão Araguaiana, Barra dos Bugres, Canarana, Feliz Natal, Juína, Lucas do Rio Verde, Querência e Sapezal.

Conheça a programação do Abril do Livro nas bibliotecas públicas municipais:

Biblioteca Municipal Antídia Coutinho

A biblioteca do município de Araguaiana realiza o evento ‘Na Roda de Leitura’, na sexta-feira (16.04).

Biblioteca Municipal Alfredo José da Silva

De 14 a 30 de abril, a biblioteca do município de Barra do Bugres realiza atividades como Contação de Histórias online, Drive Truck com a Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo e lançamento da Biblioteca Virtual.

Mais informações: facebook.com/alfredo.josedasilva.18

Biblioteca Municipal Castro Alves

A biblioteca do município de Canarana celebra o Abril do Livro com contação de histórias online sobre o Sítio do Pica Pau Amarelo.

Mais informações: www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Castro-Alves

Biblioteca Municipal Dante Martins de Oliveira

A programação da biblioteca do município de Feliz Natal inclui a divulgação de fotos e contação de histórias online durante o mês.

Facebook: @educacaofn

Biblioteca Municipal Professora Maria Santana

Além do Abril do Livro, a biblioteca do município de Juína comemora seus 38 anos de criação com várias atividades que incluem o compartilhamento de depoimentos de usuários, distribuição de marca-livros, palestras virtuais e contação de histórias online.

Também estão programadas a entrega gratuita de livros no bairro Padre Duílio e o lançamento da Biblioteca Digital em parceria com a ONG Recode e a Toca Livros.

Mais informações: www.facebook.com/biblioteca.juina

Biblioteca Municipal Monteiro Lobato

De 11 a 16 de abril, a biblioteca do município Lucas do Rio Verde realiza a Semana de destaques em Literatura Infantil. Na programação estão o lançamento do QR code da biblioteca , publicação de dicas de livros infantis, quiz sobre autores infantis com premiação e contação de história online.

Facebook : @monteirolobatolrv

Instagram: @bibliotecamonteirobatolrv

Biblioteca Municipal Fonte do Aprendiz

Para celebrar o Abril do Livro, a biblioteca do município de Querência amplia o projeto Geladeira do Conhecimento. De 19 a 23 de abril, serão disponibilizadas mais duas geladeiras na cidade.

Além disso, a biblioteca municipal lança o projeto ‘Conte para nós’, em que leitores contaram um pedaço do livro que estão lendo, com divulgação dos vídeos nas redes sociais a partir do dia 16 de abril.

A programação conta ainda com o ‘Buffet literário’, em que uma mesa com livros de vários gêneros será organizada na entrada da biblioteca, de 12 a 16 de abril.

E de 26 a 30 de abril, acontece a Contação de histórias virtuais com fantoches e participação de alunos de teatro do Espaço Cultural Fonte do Aprendiz.

Mais informações: Instagram @fonte_do_aprendiz

Biblioteca Municipal Centro do Saber André dos Santos

A Biblioteca do município de Sapezal vai realizar a Quarentena literária, com atividades semanais durante todo o mês de abril. Os vídeos serão postados nas redes sociais da biblioteca.

Mais informações: www.facebook.com/bibliotecamunicipalcentrodosaber

Outras atividades

Ainda faz parte da programação do Abril do Livro o lançamento do projeto Biblioteca Digital Tocalivros. A iniciativa, que será divulgada em breve, prevê a disponibilização de audiolivros e eBooks em 12 bibliotecas públicas de Mato Grosso por meio do aplicativo Toca Livros e da rede Recode de Bibliotecas.