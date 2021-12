Bienal do livro volta a reunir grande público no Riocentro

O segundo dia da 20ª edição da Bienal do Livro, instalada no Riocentro e que irá até o dia 12, encerra a programação de hoje (4) com o cantor e compositor Lulu Santos. Com a mediação do jornalista Marcelo Cosme, ele vai falar dos 40 anos de carreira e lançar no palco da Estação Plural, o seu livro Lulu em Traço & Verso, que reúne letras e cifras musicais de seus grandes sucessos, ilustradas pelo artista gráfico Daniel Kondo. Além de um bom bate-papo, a mesa promete recordações afetivas e muita música.

Durante o dia, o público que novamente compareceu em grande número aos pavilhões, acompanhou várias atividades, entre elas o debate As desigualdades e as elites no Brasil, para questionar o rumo que teremos neste cenário de incertezas sanitárias, econômicas e políticas.

No Pavilhão Azul, integrantes da Academia Brasileira de Letras (ABL) debateram o tema: Acadêmicos pós-pandêmicos. A ideia era, através dos tempos, a filosofia, ou o amor pela sabedoria, nos ajuda a fazer uma reflexão sobre a atualidade.

O debate Em todas as mídias, com as autoras consagradas do universo pop juvenil, Thalita Rebouças e Paula Pimenta, teve ainda a presença do cantor e compositor Vitor Kley, autor estreante do livro infantil A turma do menino sol, que faz parte de um projeto musical com três volumes e clipes em animação.

A agenda deste sábado dava espaço também para o encontro Flup – da periferia para o centro, do centro para a periferia, para conversar com quatro personagens da primeira geração da Feira Literária das Periferias.