Blitz da Lei Seca prende 11 motoristas por embriaguez ao volante em Cuiabá

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça (BPEEM) realiza na sexta-feira (29.10), a 2ª edição do Pit Stop Literário. Serão distribuídos mais de 100 kits de livros, de forma gratuita, em comemoração a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A ação será das 09h às 12h, em frente à biblioteca, localizada na rua Antônio Maria Coelho, n° 151, Centro de Cuiabá.

Os kits contam com obras literárias regionais que foram premiados no edital Estevão de Mendonça, e ainda clássicos da literatura brasileira. Entre as obras presentes nos kits estão “O Insight dos Insetos” (Divanize Carbonieri), “Reino Encantado” (Cristina Marques e Nana Toledo), Poeminhas da Terra (Márcia Leite) e “Iracema” (José de Alencar).

“O primeiro Pit Stop Literário foi realizado em abril, em meio à pandemia da Covid-19, em tempos de isolamento social, onde a leitura e o contato com os livros geraram um conforto e alívio para as pessoas”, lembra Elienes Maria Moreira.

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça (BPEEM) é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e realiza, frequentemente, ações voltadas à comunidade.

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é um evento do calendário nacional, de 23 a 29 de outubro. O objetivo da data é o de incentivar a leitura e a construção do conhecimento por meio da difusão do livro, além de divulgar a profissão do bibliotecário e possibilitar a atualização e o desenvolvimento profissional.