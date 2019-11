Blocos de sustentação dos pilares começam a ser concretados na Av. das Torres

Mais três bairros de Várzea Grande foram contemplados com obras de asfalto, drenagem, galerias pluviais e meio-fio. Ao todo, 4,5 km de asfalto novo, sendo 1,5 km na 1ª etapa do bairro Joaquim Curvo, 1,5 km no bairro Hélio Ponce de Arruda e 1,5 km no bairro Vila Vitória, todos na região do grande Cristo Rei. Esta é a quarta inauguração do ano referente ao programa de pavimentação urbana onde a Prefeitura Municipal de Várzea Grande está investindo R$ 150 milhões oriundos de financiamento junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e contrapartida do Tesouro Municipal.

Sueli Rodrigues, vice-presidente do bairro Vila Vitória, representou os demais líderes populares na solenidade e afirmou que as localidades existem há mais de 35 anos, mais só agora começam a receber infraestrutura e aparelhos públicos.

“Somente você Lucimar Sacre de Campos que é a mãe de Várzea Grande para olhar por essas comunidades que lutam por melhorias e qualidade de vida”, disse Sueli Rodrigues ressaltando que não poderia deixar de reconhecer também a dedicação do senador e ex-prefeito Jayme Campos sinalizando que o mais importante é o fato deles serem moradores e estarem sempre presentes na solução dos problemas.

Lucimar Sacre de Campos destacou durante a inauguração que vem investindo não apenas em asfalto, mas também em sinalização viária, organização das vias, praças públicas, esporte e lazer, educação com novas unidades escolares e Centros Municipais de Educação Infantil, em saúde com novas unidades de atendimento, programas de assistência social, além de outras áreas com vistas à valorização da sociedade.

“Tudo isso somado representa um grande avanço para a qualidade de vida para a família várzea-grandense, para o homem e a mulher trabalhadora da nossa terra, para cuidar dos idosos, em benefício dos nossos jovens e crianças, enfim para o desenvolvimento de toda a cidade. O nosso principal compromisso é com a população”, afirmou a gestora ao discursar e cumprimentar os amigos e moradores.

“Somente você Lucimar Sacre de Campos que é a mãe de Várzea Grande para olhar por essas comunidades que lutam por melhorias e qualidade de vida”

“Esse é mais um compromisso assumido e cumprido pela prefeita Lucimar Sacre de Campos. Há poucos dias realizamos outras ações aqui, como a inauguração da ‘Via 31 Esportiva’, uma creche, o estádio Dito Souza, entre outros. E, sei que não para por aí, vamos seguir trabalhando para melhorar ainda mais a vida da comunidade. Agradeço a todos pela acolhida em favor de todos os servidores da Secretaria de Obras e afirmo que só é importante e gratificante ter um cargo público se conseguirmos dar retorno à população com serviços de qualidade”, disse o vice-prefeito José Aderson Hazama.

O secretário municipal de Viação, Obras e Urbanismo, Luiz Celso de Morais Oliveira, agradeceu a presença dos vereadores na inauguração e disse que eles são fundamentais para a comunidade para interlocução entre comunidade e poder público. “A atual gestão vem se destacando por fazer um forte investimento em equipamentos públicos que promovem qualidade de vida e bem-estar para população. A cada dia que passa a Lucimar Sacre de Campos entrega mais resultados para nosso povo e seguiremos firmes neste ritmo de trabalho para transformar vidas e realizar sonhos que só é possível com a presença dos vereadores que fazem muitas vezes a interlocução junto à sociedade”, declarou.

O vereador Francisco Curvo, representou o Poder Legislativo e falou em nome dos demais pares presentes. “A gestão da nossa prefeita Lucimar Campos é um exemplo nacional de aplicação dos recursos públicos. Com o leque de obras que vêm sendo entregues eleva a autoestima da população. Com certeza é uma gestora que possui apoio incondicional de todos os vereadores de Várzea Grande”, disse.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Viação e Obras, já foram recuperados 71 km de vias públicas do município, sendo 36 km de asfalto novo e 35 km de recapeamento, em 30 bairros da cidade. Além da nova malha viária outros aspectos vêm modificando a infraestrutura da cidade com a pavimentação, são as galerias de águas pluviais que antes não existiam e evitam alagamento nos bairros, a instalação de meio-fio que facilita a construção das calçadas pelos moradores, além da valorização dos imóveis e da geração de oportunidades de trabalho estimadas em 1,5 mil empregos diretos.

“Nosso objetivo é de trabalhar em conjunto com a população. Tudo vem sendo discutido com a comunidade local de cada bairro beneficiado. Nossos técnicos reúnem os moradores e as lideranças das comunidades, e em comum acordo definem quais ruas são prioridades. Gostaríamos de asfaltar todos os bairros e todas as ruas, mas é necessário verificar as receitas e aplicá-las com zelo e responsabilidade. Não existe bairro que não esteja sendo beneficiado seja no setor de infraestrutura, saúde, educação, lazer, esporte ou assistência social. O Poder Público Municipal hoje se faz presente em toda a Várzea Grande e mais próximo de quem precisa: do cidadão”, afirmou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Em Várzea Grande, o programa de pavimentação asfáltica urbana já passou pelos bairros: São Mateus (4km), Vila Artur e Figueirinha (4km), 23 de Setembro (2km), (1,5km) Hélio Ponce de Arruda, (1,5km) Jardim Vitória, (1,5km) Joaquim Curvo, E, já está prevista a inauguração de: 02 km no bairro Cidade de Deus, 1,5 km no bairro Asa Bela, 02 km no bairro Mangabeira ligando o Jardim Imperial à Avenida Mário Andreazza, 2,5 km ligando os bairros Santa Izabel ao Jardim Paula I, 03 km no bairro Jardim Glória I e Jardim Glória II, 1,5km no Jardim Eldourado, e, 4 km no Parque Sabiá.

Também já estão finalizados os recapeamentos nos bairros: Parque do Lago (03km), Jardim Maringá I, II e III (03km), no bairro Santa Luzia (01 km), 23 de Setembro (1km), na Avenida Dom Orlando Chaves (1km), no bairro Mapim (8km), 10 km distribuídos nos bairros Paulo Leite, Jardim Primavera, 05 de Maio, 07 de Maio, 24 de Dezembro e Novo Mato Grosso e, 8 km distribuídos nos bairros Nova Várzea Grande, Ipase e Jardim Imperador.

ELES APROVAM – O aposentado, Gervázio Geraldo Correia, morador da rua Angola no bairro Vila Vitória disse que sempre aguardou que a obra fosse realizada. “É muito importante este asfalto e nós, moradores, sempre vivemos essa expectativa. A prefeita está de parabéns, minha vida com certeza melhorou”, declarou.

Outra moradora da Vila Vitória, região que sempre transita pelas ruas agora asfaltadas e ficou feliz com as mudanças é Lidiane Barros, que mora no bairro desde a sua infância. “É inegável o trabalho de gestão que a prefeita Lucimar tem feito em nossa cidade. O asfaltamento chega para valorizar os imóveis, acabar com a lama e a poeira, manter as vias públicas mais limpas e melhorar a qualidade de vida de todos. Nós temos que enaltecer o trabalho que essa equipe tem feito pelo município”, elogiou.

A comerciante local Aparecida Estrela, 58 anos, é uma das primeiras moradoras do bairro Hélio Ponce e se disse orgulhosa de sua rua ter sido beneficiada. “Este é um sonho concretizado. A loja sempre ficava suja ou era de poeira ou de lama, agora está tudo limpo. Assim que o asfalto passou a primeira coisa que providenciei foi a calçada. A atual gestão está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo”.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG