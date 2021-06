BNDES abre hoje inscrições para o Prêmio de Dados Abertos

Foram abertas hoje (29) inscrições para o Prêmio de Dados Abertos para o Desenvolvimento, criado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com o objetivo de estimular o uso de seu Portal de Dados Abertos e fomentar soluções que ampliem a transparência da atuação da instituição.

As inscrições ficam abertas até 1º de agosto no endereço do concurso. As três melhores soluções, tanto desenvolvidas por uma única pessoa, como por uma equipe, receberão um total de R$ 30 mil, sendo R$ 15 mil para o primeiro colocado, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.

A competição será realizada remotamente, no formato de uma maratona de dados, em que os analistas procuram desenvolver soluções, infográficos, narrativas e novos olhares a partir de um grande volume de dados disponível, informou a assessoria de imprensa.

Os trabalhos concorrentes devem se enquadrar na categoria Data Science: desenvolvimento de análises com base no tratamento dos dados abertos, e a solução deve utilizar pelo menos uma base de dados do Portal de Dados Abertos do BNDES, podendo adicionar bases externas.

Tema

O tema é livre, desde que tenha relação com a instituição. Poderão ser usadas diferentes tecnologias pelos competidores, mas o desenvolvimento das soluções será preferencialmente em ferramenta de código aberto.

A assessoria informou ainda que as soluções devem ter como meta facilitar o acompanhamento das ações pelo cidadão, dando-lhes maior transparência e boa governança, além de apresentar ideias inovadoras que possam ser utilizadas pela instituição para gerar maior efetividade à sua missão de banco de desenvolvimento econômico e social.

De acordo com o regulamento, a fase de desenvolvimento e submissão dos trabalhos ocorrerá de forma remota, entre os dias 7 e 31 de agosto, com apoio de plataforma específica que será disponibilizada na página do prêmio na internet.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora composta de membros do banco e convidados externos. A divulgação dos vencedores está prevista para o dia 20 de setembro.