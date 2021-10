Boa Ação e Doação: Cestas básicas arrecadadas em campanha começam a ser distribuídas

Foram entregues 25 cestas básicas às famílias carentes do Distrito da Guia

A Sala da Mulher da Câmara Municipal de Cuiabá entregou, nesta terça-feira (19), 25 cestas básicas às famílias carentes no Distrito da Guia. Mães solteiras e em vulnerabilidade social, que foram afetadas economicamente devido à pandemia da Covid-19, receberam os alimentos que foram arrecadados durante a campanha “Boa Ação é Doação”.



Além dos alimentos, que são considerados essenciais, como arroz, feijão e óleo, também fazem parte das cestas leite e bolacha.

“Nos próximos dias iremos continuar a distribuição das cestas em outras regiões da capital. A Sala da Mulher tem feito uma triagem e irá selecionar os grupos de acordo com a necessidade de cada mulher”, comentou a coordenadora da Sala da Mulher, Thamires Rondon.

A primeira-dama do Legislativo e voluntária na Sala da Mulher, Amabila Camargo, lembra que a campanha conseguiu arrecadar mais de mil cestas básicas, que serão distribuídas para quem, de fato, precisa. “Sabemos que a fome não espera, ainda mais nesse momento difícil que a pandemia trouxe” disse Amabila

Para a presidente de bairro, Cida Pinheiro, as cestas básicas chegaram no momento certo. “Os dias têm sido difíceis. Fico feliz em saber que nosso distrito está sendo lembrado pelo Legislativo. Com certeza, estas cestas básicas vêm em boa hora porque quem está aqui realmente precisa. Muitas mulheres aqui não têm renda fixa e esta ação ajuda bastante”, contou ela.

“Eu tô feliz demais com a cesta. Meu arroz já estava no final do pote, nem sabia a quem recorrer. Estou muito grata”, comemora Rosana Maria da Silva Pompeu, mãe de 4 filhos e solteira.