Boas Ideias e Soluções: TCE-MT lança 5º Concurso TCE/BIS no próximo dia 22

Os estoques do MT- Hemocentro vão ganhar reforço com a Campanha Doação de Sangue, Doadores de Vidas, que será realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) entre os dias 23 e 25 de junho. A ação foi lançada pelo vice-presidente do órgão de controle externo, conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, na abertura da sessão ordinária remota desta terça-feira (15).

“Com o gesto, podemos dar esperança a quem mais precisa, não importando quem sejam os beneficiários, mas sim que tenham novas oportunidades para recomeçar”, disse.

O vice-presidente lembrou ainda que o número de doações cai neste período do ano e que, no Brasil, apenas 1,8% da população doa regularmente. Assim, convidou os conselheiros a colocarem em suas lapelas o laço vermelho, simbolizando adesão à campanha. “É um dia para agradecermos aos doadores e incentivarmos mais pessoas a doarem.”

Com a campanha, a fim de ampliar o número de doadores no órgão, a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, garantirá o transporte dos servidores até a unidade de coleta. Para isso, é necessário fazer agendamento junto ao setor por meio do telefone 3613-7557, com as servidoras Conceição Piva ou Maria Eduarda.

É importante destacar que a marcação pode ser feita até a data limite da campanha e que os doadores também podem usar seus veículos próprios para o deslocamento, caso prefiram.

A coordenadora do Núcleo, Estela Biancardi, conta que o Tribunal abraçou esta causa há uma década e que, desde então, tem constatando alta adesão dos colaboradores. Exemplo disso é que, em edições passadas, um ônibus do MT-Hemocentro era enviado à instituição, onde eram feitas as coletas.

Esta modalidade, contudo, ficou inviabilizada diante dos protocolos de biossegurança impostos pela pandemia de Covid-19. Neste contexto, Estela destaca importância da mobilização durante o período, quando a demanda por sangue nos hospitais aumenta e os estoques diminuem.

“Por uma questão de distanciamento, não era possível recebermos o ônibus, então pensamos nesta alternativa. Estamos oferecendo uma possibilidade segura, que obedece a todas as exigências sanitárias, por isso encorajo a todos a aproveitarem essa oportunidade de fazer o bem”, diz a coordenadora.

Vale lembrar que, graças a legislação do TCE-MT, a cada três doações por ano, o servidor conquista o direito a uma folga. O Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho reforça ainda que os profissionais da unidade de coleta e do TCE-MT ficarão disponíveis aos servidores nos horários agendados, por isso é importante respeitá-los.

Para doar sangue é preciso respeitar um intervalo de 10 dias antes e depois de tomar a vacina contra Covid-19. Além disso, aqueles que testaram positivo para a doença só podem fazer a doação após 30 dias, desde que não seja constatado qualquer tipo de mal-estar ou sequela.

Também é obrigatória a apresentação de documento com foto no momento da doação, que pode ser feita entre 8h30 e 17h, na Rua 13 de junho, 1055, Bairro – Porto. Para mais informações, basta entrar em conta com o Núcleo.

André Garcia Santana

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui