Boas práticas ambientais de Mato Grosso são destaque em publicação nacional

Um resumo e cronograma das obras em andamento na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), em Cuiabá, e nas unidades no interior do Estado foi apresentado na tarde desta sexta-feira (04.12) pelo coordenador de Obras e Engenharia do Detran-MT, Edno Martimiano de Carvalho, ao presidente da Autarquia, Gustavo Vasconcelos.

Pelo cronograma, as obras para acessibilidade e sinalização viária da sede da Autarquia já foram 62% executadas. Já estão prontas as calçadas do entorno do complexo que foram readequadas com sinalização tátil e rampas de acesso, de acordo com normas técnicas e legislações vigentes de acessibilidade. Também já está executada parte das pistas nas vias de acesso aos blocos, que agora são de concreto.

Serão readequadas ainda as vagas de estacionamento de uso exclusivo, construída faixas elevadas com sinalização tátil para travessia de pedestres, além da instalação de guarda-corpos em locais próximos à desníveis existentes, readequação de escadas e corrimãos de acesso aos blocos, adequação de acessibilidade nos sanitários de todos os blocos e no interior de todos os setores, entre outros.

A obra de revitalização do restaurante, campo e passarelas já está 52% executada. Já a revitalização dos blocos da Diretoria de Veículos, Diretoria de Habilitação, bloco da Vistoria Veicular, o antigo bloco do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá (Derrfva) estão com 28% de execução.

Segundo o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, o objetivo das reformas é adaptar o complexo do Detran e acesso aos blocos para utilização de maneira autônoma, independente e segura, além de proporcionar maior conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos servidores.

“Essa grande reforma do complexo era necessária, para tornar a Autarquia mais moderna e eficaz para a população”, falou.

Interior

Na reunião também foi apresentada a situação das reformas das unidades do Detran-MT no interior do Estado. Na 45ª Ciretran de Cláudia, por exemplo, foi realizada reforma em todo prédio, com adequações de acessibilidade e instalação de proteção de acrílico nas mesas de atendimento, como medida de prevenção a disseminação da Covid-19.

Está em reforma também a 8ª Ciretran de Barra do Bugres, 59ª Ciretran de Vila Bela da Santíssima Trindade, 44ª Ciretran de Nova Mutum, e vai iniciar a reforma da 34ª Ciretran de Colíder e na 6ª Ciretran de Rosário Oeste.