BOI/CEPEA: Alto preço da reposição reduz abate de fêmeas

Roberto Simões, presidente do Sistema FAEMG

O presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, Roberto Simões, assinou hoje (9/6) o protocolo de adesão de Minas Gerais à campanha global Race to Zero (Corrida para o zero), em que o Estado se compromete a zerar emissões de carbono até 2050. Segundo ele, o agronegócio mineiro já é um dos mais modernos e sustentáveis do mundo, adotando, cada vez mais, práticas como a Integração Lavoura-Pecuária-Florestas (ILPF), o manejo florestal, a utilização de fontes de energia limpa e bioinsumos.

“O Sistema FAEMG trabalha continuamente junto aos produtores rurais mineiros para potencializar a adoção de práticas sustentáveis nas diversas cadeias. O setor tem grande potencial de remoção de carbono e de ganhar reconhecimento por isso. Capacitamos e assistimos milhares de produtores anualmente, pautando todas as ações em tecnologias que visam à sustentabilidade e a conservação dos recursos naturais, que garantem a produção de alimentos para todos nós e para as gerações que nos sucederão”.

CAMPANHA RACE TO ZERO EM MINAS GERAIS

• A Race to Zero é uma campanha global para reunir lideranças engajadas em zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, por meio da intensificação de ações de descarbonização, da atração de investimentos para negócios sustentáveis e para a criação de empregos verdes, viabilizando, assim, um cenário de desenvolvimento socioeconômico inclusivo e sustentável.

• A adesão a Race to Zero fornecerá apoio técnico à Minas Gerais no desenvolvimento de estudos para entendimento da trajetória de neutralização (promessa brasileira), priorização de ações de mitigação, acesso a troca de informações e atração de investimentos.

• O documento define estratégias para realização de projetos de restauração ecológica e conservação de áreas, visando ao desenvolvimento de ações conjuntas e integradas para conservação e restauração ecológica de áreas no Bioma Mata Atlântica em Minas Gerais.