BOI/CEPEA: Baixa oferta mantém boi em valorização; para a carne, preço se enfraquece

Cepea, 11/03/2021 – O volume de uvas esteve restrito no mercado interno nas últimas semanas, devido à aproximação do fim das safras em São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul (SP) e às exportações aquecidas no Vale do São Francisco (PE/BA). Neste cenário, de acordo com dados do Hortifruti/Cepea, as cotações ao produtor têm se mantido firmes. Nas praças paulistas, a temporada deve seguir até meados de abril, mas a colheita tem diminuído semanalmente. As precipitações estão constantes, mas os problemas fitossanitários são leves – especialmente na comparação com 2020, quando a podridão negra causou muitos prejuízos. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br