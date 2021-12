BOI/CEPEA: Indicador volta a operar na máxima nominal

Cepea, 02/12/2021 – Mesmo diante do aquecimento nas vendas na segunda quinzena de novembro – e com a consequente reação nos preços do setor suinícola no período –, os valores médios do animal vivo e da carne no mês ficaram abaixo dos registrados em outubro/21 e bem inferiores aos de novembro/20, em termos reais. Levantamento do Cepea mostra que, inclusive, em um ano, as desvalorizações do animal vivo e da carne chegaram a atingir os 30% em algumas regiões acompanhadas pelo Cepea. No Oeste Catarinense, o recuo mensal no preço do animal vivo foi de 3,6% e o anual, de expressivos 31%, em termos reais, com a média de novembro a R$ 6,47/kg. No atacado da Grande São Paulo, a carcaça especial suína se desvalorizou 2,8% de outubro para novembro, com média de R$ 10,08/kg. Em um ano, a queda no preço médio é de 29,6%, em termos reais. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)