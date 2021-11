BOI/CEPEA: Preços da arroba reagem neste começo de novembro

Brasília (11/11/2021) – O diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Daniel Carrara, participou, na quinta (11), da cerimônia de lançamento do programa “Brasil Fraterno – Comida no Prato”, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A iniciativa do Ministério da Cidadania busca unir o poder público e a sociedade civil para arrecadar e distribuir cestas de alimentos para entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, contribuindo para reduzir o desperdício e combater a fome.

Para Daniel Carrara, o Sistema CNA/Senar e os produtores rurais também estão fazendo sua parte, não só na produção de alimentos em quantidade e qualidade, mas com o programa “Agro Fraterno”.

Em maio deste ano, com o apoio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Sistema CNA/Senar, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as entidades do Instituto Pensar Agropecuária (IPA) lançaram o “Agro Fraterno” para ajudar as famílias mais necessitadas atingidas pela grave crise gerada pela pandemia.

“Estamos na casa dos R$ 15 milhões de alimentos sendo doados. É a prova de que o setor está participando dessa inciativa com intenção de reduzir a fome no país”, afirmou Carrara.

Para participar do Agro Fraterno é simples. Produtores rurais, cooperativas, entidades, empresas, associações e sindicatos rurais podem doar alimentos, cestas ou dinheiro diretamente para as instituições ou pessoas carentes e depois registrar a ação no site http://www.agrofraterno.com.br

Diretor-geral do Senar, Daniel Carrara.

