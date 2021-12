BOI/CEPEA: Retomada de envios à China anima setor pecuário nacional

Cepea, 16/12/2021 – A competitividade da carne suína aumentou frente às concorrentes (bovina e de frango) nos últimos dias, conforme apontam os dados do Cepea. Esse cenário foi verificado devido às quedas nos preços da carne suína, apesar das baixas nos valores das substitutas. Agentes do setor suinícola esperavam que o mercado se aquecesse ao longo de dezembro, o que é típico para este período do ano, mas a oferta elevada de animais e a diminuição na demanda final têm pressionado as cotações da carne e também do animal vivo. Em relação à carne de boi, pesquisadores do Cepea afirmam que o baixo poder de compra da população também vem limitando a demanda pela proteína, mantendo enfraquecidos os valores da carcaça casada. Para o frango, a baixa liquidez da carne, tanto no mercado interno quanto no externo, faz com que vendedores reduzam os preços, buscando evitar aumentos nos estoques para o fim do ano. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)