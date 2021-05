Bolsonaro acompanha filiação de governador do Rio ao PL

O presidente Jair Bolsonaro participou do ato de filiação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao Partido Liberal (PL). O evento ocorreu na sede nacional do partido, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (26). A presença de Bolsonaro, sem partido desde que se desfiliou do Partido Social Liberal (PSL), foi noticiada em publicação nas redes sociais do PL.

O Presidente da República Jair Bolsonaro já chegou na sede do PL Nacional, para assinatura da ficha de filiação do Governador do RJ, Cláudio Castro ao Partido Liberal. pic.twitter.com/jGXC4YmcVv — Partido Liberal – PL 22 (@plnacional_) May 26, 2021

Castro foi eleito vice-governador do estado pelo Partido Social Cristão (PSC), a mesma legenda de seu companheiro de chapa, Wilson Witzel, que deixou o cargo após um processo de impeachment, concluído no último dia 1º de maio.

O PL faz parte da base do governo no Congresso Nacional e tem entre seus principais expoentes a atual ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Ela também marcou presença na cerimônia de filiação do governador do RJ.