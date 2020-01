Bolsonaro desembarca em Brasília após quatro dias no Guarujá

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou, na tarde de hoje (13), em Brasília, após passar quatro dias descansando no Guarujá, litoral paulista. Ao chegar na portaria do Palácio do Alvorada, como costuma fazer, o presidente desceu do carro para falar com turistas, inclusive um grupo de franceses que o aguardava.

Em visita à capital do país, os franceses haviam chegado um pouco antes para conhecer o Alvorada. Ao serem informados que Bolsonaro antecipou o retorno e estava a caminho do local, eles decidiram permanecer para conhecê-lo.

Numa breve conversa, de acordo com o guia Juan Hermida, que acompanhava os turistas estrangeiros, o presidente perguntou como está a França e eles citaram a greve geral no país contra a reforma da Previdência. Eles também trocaram cumprimentos e tiraram fotos.

Bolsonaro deve permanecer o resto do dia no Palácio do Alvorada. Na agenda oficial, não consta nenhum compromisso. Amanhã (14), o presidente comanda a primeira reunião ministerial de 2020.