Bolsonaro diz que desafio que tem pela frente “é enorme”

O governador do Rio, Wilson Witzel, disse hoje (26) ao participar de encontro na Associação Comercial de almoço em homenagem ao ministro da Economia, Paulo Guedes, da importância de investimentos do estado no setor de turismo. Esta semana, o governo conseguiu a autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para reduzir o ICMS sobre o querosene da aviação de 12% para 7%. A medida vai potencializar a política de atração de novos voos para o Rio de Janeiro.



“Nós estamos com aumento real de 18% na ocupação dos quartos de hotéis no Rio. Só em maio, a taxa de ocupação foi de 61% dos quartos ofertados. Com os eventos realizados na região serrana este mês, tivemos mais de 90% de ocupação em Petrópolis, Teresópolis e outras cidades da região. Nós estamos mostrando que cada um dos hotéis do nosso estado é um poço de petróleo. O Rio está mostrando que o turismo é o nosso novo petróleo”, disse governador.

Mercado de gás

O ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou a iniciativa do governo do estado de abrir o mercado de gás. Em junho, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) aprovou modificações na legislação estadual de distribuição do produto, que será a mais moderna do Brasil e seguirá o modelo europeu. As medidas estão em consonância com o governo federal.

“Nossa equipe avaliou o estudo feito pelo governo do Rio e ficamos impressionados. O governador deu um grande passo. Ele sabe que, em vez de distribuir o gás em dez dutos com monopólio, é melhor passar um zilhão pelo Rio de Janeiro. Em vez de ser dono do duto, o Estado será o cobrador, recebendo royalties, taxa de produção, etc. A participação do governador foi decisiva. Na hora em que ele se levantou e deu dois passos para frente, outros governadores saíram correndo também”, disse o ministro.