Bolsonaro reduz tributos sobre gás de cozinha e combustíveis

Foram publicados na última segunda-feira (1º/3), em edição extra do Diário Oficial da União, o Decreto nº 10.638/ 2021, e a Medida Provisória nº 1.034/2021, que tratam da redução de tributos federais sobre o gás de cozinha e combustíveis e correspondente compensação orçamentária.

Do MinEco – O Decreto nº 10.638 reduziu as alíquotas da Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a comercialização interna e a importação de óleo diesel e de gás liquefeito de petróleo (GLP) destinado ao uso doméstico e envasado em recipientes de até 13 quilos.

A soma da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, cobradas na venda e importação de óleo diesel, correspondia a R$ 351,5 por metro cúbico (ou R$ 0,3515 por litro) e estará zerada no período compreendido entre 1º de março e 30 de abril de 2021. Essa redução das contribuições cobradas nas operações com óleo diesel deve gerar renúncia de receitas tributárias de R$ 3 milhões em 2021.

Já a soma da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins cobradas na venda e importação de GLP destinado ao uso doméstico e envasado em recipientes de até 13 quilos correspondia a R$ 167,7 por tonelada (ou R$ 2,18 por 13 quilos) e foi zerada. A redução das contribuições cobradas nas operações com GLP gerará renúncia de receitas tributárias de R$ 674,68 milhões em 2021, R$ 922,06 milhões em 2022 e R$ 945,11 milhões em 2023.

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2.000), a Medida Provisória nº 1.034/2021 estabeleceu algumas medidas que ocasionarão aumento de receitas tributárias para compensar as perdas de receitas decorrentes da desoneração do óleo diesel e do GLP destinado ao uso doméstico.

O ato normativo majorou provisoriamente, até 31 de dezembro de 2021, as alíquotas da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) cobrada de diversas instituições do setor financeiro, da seguinte forma: a) no caso de bancos de qualquer espécie, de 20% para 25%, com retorno a 20% a partir de 1º de janeiro de 2022; b) no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos II ao VII e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, de 15% para 20%, com retorno a 15% a partir de 1º de janeiro de 2022; c) no caso das cooperativas de crédito, de 15% para 20%, com retorno a 15% a partir de 1º de janeiro de 2022.

A MP também alterou algumas regras para concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industriais (IPI) na aquisição de veículos automotores por pessoas com necessidades especiais, alterando definitivamente de dois para quatro anos o prazo para concessão de nova isenção e restringindo, até 31 de dezembro de 2021, o gozo do benefício em razão do valor do automóvel adquirido, que ficou limitado provisoriamente a R$ 70 mil, incluídos os impostos. O limite de valor é o mesmo já definido pelos estados para concessão do benefício em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Como anteriormente não havia valor limite para o automóvel a ser desonerado ou qualquer elemento de limitação para sua escolha, automóveis de altos valores podiam ser adquiridos com isenção do IPI por contribuintes que detém alto poder aquisitivo– o que vai na contramão do princípio da essencialidade que deve reger esse tributo.

Por fim, a Medida Provisória revogou o chamado Regime Especial da Indústria Química (Reiq), que estabelecia alíquotas reduzidas da contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação nas operações com nafta e outros produtos destinados a indústrias petroquímicas. A avaliação é de que os benefícios fiscais do Reiq já cumpriram seus objetivos de fomento à atividade econômica contemplada, não sendo mais necessário.

Para impedir qualquer impacto tributário negativo que possa advir da revogação do Reiq sobre insumos que, porventura, façam parte de processo de fabricação de produtos destinados a uso médico– em especial aqueles utilizáveis na prevenção e tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) provocada pelo novo coronavírus– a MP instituiu, até 31 de dezembro de 2025, crédito presumido do PIS/Pasep e da Cofins a ser utilizado pelo importador ou pelo fabricante de produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas, consultórios médicos e campanhas de vacinação relacionados no anexo do ato normativo.

Este crédito será apurado mediante a aplicação do percentual de 0,65% para o PIS/Pasep e de 3% para a Cofins sobre o custo de aquisição dos insumos derivados da indústria petroquímica beneficiados anteriormente pelo Reiq.

O conjunto de medidas adotadas pela Medida Provisória nº 1.034/ 2021 acarretará aumento estimado de receitas tributárias conforme o quadro abaixo: