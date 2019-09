Bolsonaro lista no Twitter medidas recentes do governo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou em sua conta na rede social Twitter neste domingo (15) um conjunto de medidas anunciadas na última semana pela sua administração. O governante está em repouso se recuperando de cirurgia em um hospital da cidade de São Paulo.

Bolsonaro elencou entre as realizações anunciadas pelo governo o saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a ampliação de mercados de carne e leite no exterior, a medida provisória (MP) que prevê a criação da carteira estudantil digital e a Semana do Brasil, parceria empre governo e iniciativa privada em que lojas aproveitam o feriado da Independência (7 de setembro) para oferecer descontos e ampliar vendas.

O presidente ressaltou também a notícia da ampliação de equipes de saúde primária, o projeto de irrigação Jaíba, segundo ele, o maior da América Latina, reformas de pistas de pouso e decolagem de aviões em diversos pontos do país e a MP que prevê pensão a crianças com microcefalia decorrentes do vírus Zika.

– pensão vitalícia para portadores do Zika vírus;

– início da chegada dos novos caças de defesa e ataque – Gripen;

– cargueiro multitarefa KC-390 projetado nacionalmente;

– estas são umas das tarefas cumpridas pelo governo e anunciadas na última semana. Vamos adiante! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 15, 2019

– abertura de mercado de carne para Indonésia e ampliação para China.

– Abertura do mercado de leite para o Egito;

– portos do Brasil – recorde de escoamento;

– Semana do Brasil aumentando o comércio em 12%;

– reformas de pistas de aviões pelo País;

– MP da liberdade estudantil; — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 15, 2019

O presidente segue no Hospital Vila Star, em São Paulo, recuperando-se da cirurgia em razão da facada levada durante a campanha nas eleições presidenciais de 2018. Foi o quarto procedimento desde o episódio ocorrido em 6 de setembro de 2018. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, na tarde de hoje (15), Bolsonaro caminhou e está acompanhando um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Também pelas redes sociais, o presidente comentou que conversou com a filha Laura, de 8 anos, do casamento com Michelle Bolsonaro. Na tarde de hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, esteve no hospital paulistano acompanhado da mulher Rosangela Moro e publicou uma foto em seu Twitter em que o casal aparece ao lado do presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Visita ao Sr. Presidente e à Sra. Primeira-dama. Conversa agradável. Presidente recupera-se muito bem. O homem é forte. pic.twitter.com/LeGT5McHv3 — Sergio Moro (@SF_Moro) September 15, 2019