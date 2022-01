Bolsonaro realiza evento itinerante voltado para o agronegócio

Presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do Circuito de Negócios Agro, do Banco do Brasil, evento que vai percorrer quase 600 municípios

A cerimônia de lançamento do “Circuito Agro – Etapa 2022 – Carreta Agro BB” ocorreu nessa segunda-feira (17/01), no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e contou com a presença do Presidente Jair Bolsonaro. A terceira etapa do Circuito de Negócios Agro visa potencializar negócios e reforçar a presença da instituição pública junto ao segmento.

O Circuito prevê a divulgação de produtos, serviços e inovações tecnológicas ao setor, além de levar assessoria aos produtores rurais. Três carretas adaptadas para atuar como agências móveis do Banco do Brasil vão percorrer 60 mil quilômetros, entre janeiro e dezembro de 2022, visitando as principais praças do agronegócio no país em quase 600 cidades e facilitando a geração de negócios para o setor. A expectativa é que o Circuito gere negócios da ordem de R$ 1,5 bilhão.

Em seu pronunciamento, o Presidente Jair Bolsonaro destacou as políticas públicas do Governo Federal voltadas para o setor, como a construção de novas ferrovias conectando todo o país. Outra medida lembrada por ele é a transferência de terras da União para os estados. Um exemplo foi a transferência de 1,7 milhão de hectares para o Amapá.

“Esses 1,7 milhão de hectares vão ser usados, inclusive, para a agricultura, para a reforma agrária, entre tantas e tantas outras coisas. Fizemos o mesmo, há pouco, no estado de Roraima e muitas outras áreas estão sendo trabalhadas nesse sentido”, ressaltou o Presidente Jair Bolsonaro. Ele falou ainda do trabalho dos agricultores durante as paralisações impostas pela crise sanitária causada pela Covid-19. “Vocês, realmente, foram fantásticos por ocasião da pandemia. Trabalharam. Se não trabalhassem, com toda certeza, os problemas econômicos que o Brasil viesse a atravessar seriam terríveis”, concluiu.

Em 2021, o Banco do Brasil disponibilizou R$ 145 bilhões em crédito que já beneficiou mais de 217 mil produtores de todo o país. Só para o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) são R$ 50 bilhões, o maior volume de todos os tempos. “O pequeno produtor rural do Brasil é valorizado e ele tem boa parte de todos os trabalhos e do tempo que o Ministério da Agricultura tem desenvolvido para que ele produza mais, tenha assistência técnica, que ele tenha crédito e que ele possa gerar renda e, principalmente, ficar no campo”, destacou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Feiras agropecuárias

Os eventos do Circuito Agro, nos quase 600 municípios onde as carretas vão passar, terão feiras agropecuárias montadas com a participação de parceiros do Banco do Brasil. Os clientes vão encontrar estandes de revendas de máquinas e insumos, produtos e serviços de tecnologia agrícola, empresas de telecomunicações e outras ligadas ao segmento. Além disso, haverá a oferta de capacitação técnica e assessoria especializada aos quase 500 mil produtores rurais clientes do Banco do Brasil dessas regiões. Para cada evento, a Fundação Banco do Brasil vai plantar 10 mil árvores para neutralizar o impacto ambiental das ações.

Os eventos do Circuito de Negócios Agro do BB serão transmitidos pela internet por meio da plataforma Broto (broto.com.br), parceira do Banco do Brasil.