Bombeiros alertam sobre possível fraude em mensagens

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

A Assembleia Legislativa aprovou a inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, de uma emenda de autoria do deputado estadual Wilson Santos (PSDB), que destina R$ 2 milhões para a construção do campus da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso) em Cuiabá.

A instituição de ensino superior será localizada no bairro Carumbé após a devida conclusão da obra pelo governo do Estado. O mesmo local já abriga a Escola Técnica Estadual.

O deputado Wilson Santos agradeceu aos demais parlamentares pela aprovação da emenda ressaltando que a chegada da Unemat em Cuiabá é um sonho antigo e vai favorecer principalmente a camada mais pobre da população que não tem condições de arcar com despesas de mensalidades em instituições particulares.

“Em uma articulação política transparente no Legislativo com o apoio unânime dos deputados, conseguimos essa tão importante emenda que oportuniza ao governador Mauro Mendes viabilizar essa expansão do ensino superior. A Unemat em Cuiabá vai favorecer o filho do trabalhador. Foi pensando em gerar oportunidades aos mais carentes que estou trabalhando neste sentido”, reforçou.

Pelo orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, a estimativa de receita para o governo do Estado é de R$ 22,114 bilhões. Em 2020, o orçamento foi de R$ 20,328 bilhões.