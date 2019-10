Bombeiros do Futuro e Musicalizar tiveram uma manhã de diversão no 1º Batalhão em Cuiabá

Crianças participantes dos projetos sociais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso participaram de uma gincana no 1º Batalhão, na manhã desta sexta-feira (11/10), em Cuiabá. Os projetos Musicalizar e o Bombeiros do Futuro, na Baixada Cuiabana, somam 150 alunos que foram se divertir na atividade para comemorar o Dia da Criança, comemorado no dia 12 de outubro.

Os pelotões dos Bombeiros do Futuro do Ribeirão do Lipa (Cuiabá) e do Cristo Rei (Várzea Grande) e os pelotões do projeto Musicalizar de Acorizal e de Cuiabá se divertiram com atividades como o cabo de guerra, corrida de saco, futebol de sabão e corrida com obstáculos.

O Tenente Ednaldo Ferreira, coordenador de Projetos Sociais do CBMMT, conta que a intenção da realização da gincana no 1º BBM é trazer os alunos para os quarteis de bombeiros. “É também uma oportunidade de integração das crianças de regiões diferentes, que fazem parte do mesmo projeto, mas não costumam se encontrar nas atividades semanais”, diz o Tenente Ednaldo. Os vencedores de cada prova receberão medalhas.

O momento também foi a oportunidade para a primeira apresentação dos alunos de flauta do projeto Musicalizar que tocaram com a Banda do Corpo de Bombeiros Militar.