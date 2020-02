Bombeiros militares preparam jovens brigadistas para o Vinde e Vede

Dando início aos preparativos da Operação Carnaval 2020, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso realizou a formação de 20 voluntários brigadistas de incêndio da Arquidiocese de Cuiabá. Eles irão atuar diretamente durante as festividades do 34º Vinde e Vede, evento católico que reúne milhares de pessoas na capital do estado durante o Carnaval.

As instruções práticas e teóricas de incêndio e primeiros-socorros, com uma carga horária de 16 horas, contribuem para que os formandos saibam lidar com diversas situações de emergência que possam ocorrer ao longo dos 4 dias do evento.

Comportamento e propagação do fogo, combate a princípio de incêndio, manuseio de extintores, abandono de área, reanimação cardiopulmonar e imobilização de vítimas são alguns dos vários temas abordados durante as instruções ministradas pelos bombeiros. O tenente-coronel BM João Paulo de Queiroz, comandante do 1º Batalhão, afirmou que “os voluntários receberam instruções práticas e teóricas de incêndio e primeiros-socorros para que os formandos saibam lidar com diversas situações de emergência que venham a ocorrer no transcurso dos quatro dias do evento”.

O encerramento do curso no 1º BBM contou com a presença do comandante da unidade, tenente-coronel Queiroz, e do Arcebispo Dom Milton, que realizou uma oração a todos os bombeiros da corporação e ressaltou a importância da formação frente a um dos maiores eventos religiosos do Brasil durante o período do carnaval. “Os bombeiros possuem grande importância em nossa sociedade pois salvam vidas. Eu já realizei o curso de brigadista e hoje pude conhecer um pouco mais do trabalho desses profissionais que merecem todo nosso respeito e admiração pela sua bravura e por serem heróis anônimos que arriscam as suas vidas para salvar o próximo”, afirmou o Arcebispo Dom Milton Antônio dos Santos.