Bope promove corrida de rua e ciclismo virtual; inscrições abertas até 10.07

Estão abertas as inscrições para o Desafio Bope – Bike and Run promovido pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Mato Grosso. Interessados têm até o dia 10.07 para se inscreverem.

As competições, corrida de rua e ciclismo, serão realizadas no formato virtual e devem ser obedecidas as medidas de biossegurança e o uso obrigatório de máscara. São duas opções de inscrições: o kit com camiseta de manga curta no valor de R$ 75 e no kit de camiseta de manga longa por R$ 90. Em ambas, é obrigatório um quilo de alimento não perecível (exceto sal) que posteriormente será doado.

Os participantes que cumprirem todas as regras do regulamento serão premiados com uma medalha. Fica a critério do participante o melhor dia, horário e local, de forma segura, para executarem quaisquer das modalidades e distâncias escolhidas. Na corrida, as opções são 5 km ou 10 km. No ciclismo os percursos são de 30 km ou 50 km.

Será de responsabilidade do atleta escolher onde executará a prova, se no asfalto, terra ou na esteira no caso de corrida, sem interrupção, ou seja, a prova precisa ser completada de uma só vez. Também deverão estar atentos aos períodos estabelecidos para inserção dos resultados: de 14 a 22 de agosto até às 23h59.

Atenção também ao envio do comprovante da prova concluída que poderá ser realizada de qualquer aplicativo de corrida como: Strava, Nike +, Runkepper, Runtastic, Adidas Running ou relógio GPS como Garmin, Polar e Tom Tom.

Com aplicativo ou relógio, o comprovante precisa do tempo total da atividade e distância. Na esteira, será obrigatório a foto do painel zerado, tempo total da distância e tempo total da atividade.

Informações sobre regulamento e percurso no link.